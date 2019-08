Cantareata si actrita Miley Cyrus si actorul Liam Hemsworth s-au despartit, dupa nici un an de casnicie.



Zvonurile despre despartirea celor doi au aparut dupa ce fanii lui Miley au observat ca aceasta a postat mai multe fotografii pe conturile de socializare, in care aparea fara verigheta.

Un apropiat al cantaretei a confirmat despartirea celor doi, spunand ca acestia se chinuiau sa faca relatia sa mearga, de cateva luni bune.

"Liam si Miley s-au inteles sa se desparta in acest moment. Evoluand in permanenta si schimbandu-se atat ca parteneri cat si ca persoane, ei s-au hotarat ca in acest fel se pot concentra cel mai bine fiecare asupra propriei persoane si cariere. Vor ramane parintii dedicati ai animalelor pe care le detin impreuna in perioada pe care o vor petrece cu drag separat. Va rugam sa le respectati transformarea si intimitatea", a declarat acesta, potrivit adevarul.ro.