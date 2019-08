Finantistul si miliardarul american Jeffrey Epstein, plasat in detentie la 8 iulie pentru exploatare sexuala si asociere cu infractori in vederea exploatarii sexuale a unor minore, s-a sinucis vineri seara in celula sa din penitenciarul din Manhattan, au informat sambata mass-media americane citate de Reuters.



Un judecator federal respinsese in iulie solicitarea de arest domiciliar pentru Jeffrey Epstein, hotarand mentinerea in detentie a miliardarului american acuzat de agresiuni sexuale si trafic de minore. Judecatorului Richard Berman subliniase ca inculpatul detinea un avion personal si un pasaport austriac fals, existand riscul ca acesta sa fuga. El respinsese si cererea de eliberare pe cautiune, prezentata de apararea lui Jeffrey Epstein, care era pregatita sa plateasca peste 100 de milioane de dolari, scrie Agerpres. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Avocatii miliardarului propusesera arest la domiciliu in Manhattan, bratara electronica si instalarea de camere de supraveghere. Pentru cele doua capete de acuzare, Epstein era pasibil de o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 45 de ani. Conform actului acuzarii, cel putin in perioada 2002 - 2005, Epstein ar fi adus minore - unele in varsta de doar 14 ani - la resedintele sale din Manhattan si Palm Beach in scopul de "a se angaja in acte sexuale cu el si cu partenerii sai de afaceri, dupa care le dadea sute de dolari".

