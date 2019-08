Cantareata americana Lady Gaga se confrunta cu o acuzatie de plagiere a cantecului sau laureat cu Oscar '˜Shallow', pentru care ar putea plati daune de "milioane de dolari", desi avocatul sau neaga deocamdata orice actiune legala in acest sens, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.



Potrivit publicatiei Page Six, vedeta pop a fost acuzata de compozitorul Steve Ronsen de plagiere a cantecului sau 'Almost' pentru a crea 'Shallow', inclus in coloana sonora a filmului 'A star is born' si care a castigat, printre alte premii, Oscarul pentru cel mai bun cantec si Globul de Aur la editiile din acest an.

Se pare ca Ronsen si avocatii lui au depus o plangere impotriva castigatoarei a noua premii Grammy in care reclama indemnizatii de "milioane de dolari" pentru a fi copiat o secventa de trei note ce apar in cantecul sau din 2012 si care are cel putin 300 de vizualizari pe platformele de ˜streaming in care a fost postat, scrie Agerpres.

Fragmentul din cantec pus la indoiala, care corespunde versului "I'm falling" din piesa cantata de Lady Gaga si Bradley Cooper nu a parut suficient pentru a fi retinut ca proba de plagiere, potrivit renumitului avocatului angajat de artista, care a declarat ca cele trei note apar si in alte cantece cunoscute public, precum 'Dust in the wind' de Kansas (1978), astfel incat clienta sa nu are de gand sa cedeze.

Intr-o declaratie ulterioara, avocatul a declarat ca "Ronsen si reprezentantul sau incearca sa castige bani usor pe seama unui artist de succes", ceea ce este "un lucru rusinos", iar in cazul in care avocatul compozitorului nu renunta, Lady Gaga "va lupta in justitie pana la capat".

Din pacate nu este prima data cand artista newyorkeza se confrunta cu astfel de probleme.

In urma cu cativa ani, Lady Gaga a fost acuzata ca a copiat de la alti artisti cantecele sale 'Judas' (2011) si 'Born this way' (2011), desi in ambele cazuri situatia s-a rezolvat in favoarea ei.