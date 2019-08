Actorii Brad Pitt si Margot Robbie, care au jucat impreuna in "Once upon a time in Hollywood", noul film al lui Quentin Tarantino, ar avea o relatie de dragoste, potrivit revistei Life & Style, citata de ziarul spaniol ABC.



Se pare ca Brad Pitt si-a refacut viata dupa divortul de Angelina Jolie. In timp ce multi fani ai sai visau la o impacare cu fosta sa sotie Jennifer Aniston, zvonurile privind o relatie de dragoste intre actor si Margot Robbie au zadarnicit sperantele unei reconcilieri cu fosta actrita din "Friends". Brad Pitt si Margot Robbie au fost implicati timp de mai multe luni in filmarile la "Once upon a time in Hollywood", noul lungmetraj al lui Tarantino si, asa cum asigura revista americana Life & Stile, intre cei doi s-ar fi aprins scanteia dragostei. De fapt, tabloidul informeaza ca cei doi actori tin in secret relatia dintre ei de la Festival Cannes, cand fostul sot al Angelina Jolie i-ar fi marturisit actritei australiene Margot Robbie. Totusi, revista Gossip Cop a tinut sa dezminta aceasta informatie, pe care a considerat-o falsa, argumentand ca tanara actrita are o casatorie fericita cu producatorul Tom Daley si ca Brad Pitt se bucura de aceasta perioada in care este singur, concentrandu-se asupra carierei si cresterii copiilor sai, scrie Agerpres. Ramane de vazut care dintre cele doua publicatii are dreptate; deocamdata totul arata ca cei doi actori au o buna relatie de prietenie, in urma colaborarii lor la noul film al lui Tarantino.

