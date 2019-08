Artistul Tudor Chirila a transmis un mesaj inainte de mitingul de pe 10 august, in timpul unui concert.



Cantaretul a transmis mesajul inaintea de a canta piesa "In tara-n care m-am nascut" pe scena Europa FM Live pe Plaja 2019.

"Am facut acest cantec inainte de mitingul de anul trecut, din 10 august, unde stim cu totii ce s-a intamplat. Lumea a fost gazata, violentata, batuta, agresata si, mai ales, umilita. A fost o diversiune care sa poata sa le dea hotilor de la putere dreptul sa spuna ca noi cei din Piata am incercat o lovitura de stat. Pentru mine a fost ...am ceva ani si am mai participat... Eram foarte mic, eram pusti si am participat la mineriade. Si atunci diversiunea a functionat.

Dar anul asta ...si anul trecut diversiunea nu a functionat, pentru ca exista internet, pentru ca oamenii comunicau si pentru ca diversiunea se demonta. Dar ce a ramas a fost umilirea, gazele lacrimogene, copiii plecati din Piata traumatizati.

Anul asta o sa fie din nou un miting pe 10 august si noi o sa fim acolo pentru ca nu trebuie sa uitam. Tara asta in care ne-am nascut o sa mearga bine cand va fi o unitate intre cei care conduc si responsabilitate pe care trebuie sa o aiba fata de noi cei care platim taxe si care le dam dreptul sa administreze banii unui stat pe care pana acum doar l-au furat si nu au facut nimic", a transmis el, citat de hotnews.ro.