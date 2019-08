Fosta solista a trupei Hi-Q, Dana Nalbaru, in varsta de 42 de ani, a lansat piesa "Drama", in care se aminteste despre suferinta de la 40 de ani.



"Drama" este a doua piesa din cadrul campaniei "Redescopera iubirea", fiind compusa si interpretata de Dana Nalbaru.

Piesa are un mesaj puternic, fiind adresata celor care ajung in etapa vietii in care, in loc sa se simta impliniti, se simt nefericiti si insingurati.

"Vad atata suferinta in jur si de aceea nu mai vreau sa tac. Toti trecem prin momente de criza in viata, cand avem nevoie de sprijin si intelegere de la cei de langa noi. Am ales sa nu mai stau deoparte si sa ma implic, pentru a motiva oamenii sa fie empatici, sa se deschida si sa se sustina unii pe altii, fie si cu un umar pe care cineva poate plange. Vreau sa duc mai departe campania de constientizare «Redescopera iubirea», lansata anul trecut cu speranta ca daca ne redescoperim iubirea din noi putem iesi din aceasta «Drama», care afecteaza prea multa lume din jur", sustine Dana Nalbaru, citata de adevarul.ro.