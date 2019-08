Actorul francez Alain Delon a suferit un accident cardio-vascular in urma cu cateva saptamani si a avut o "usoara" hemoragie cerebrala, iar in prezent se odihneste intr-o clinica din Elvetia, a anuntat joi fiul sau cel mare, Anthony Delon, citat de AFP.



Functiile sale vitale sunt "perfecte, iar starea lui este stabila, potrivit medicilor", a precizat Anthony Delon intr-o declaratie transmisa AFP.

"Tatal meu a suferit un accident cardio-vascular si a avut usoara hemoragie cerebrala", a explicat el in text.

"A fost operat la Pitié-Salpętričre (spital din Paris, n.a.), unde a stat trei saptamani la terapie intensiva. Intreaga familie a stat cu randul la patul sau, fratele meu, sora mea si mama mea, Nathalie", a precizat el.

"Tatal meu s-a intors in Elvetia si se odihneste linistit intr-o clinica", a continuat el. "Sora mea, care locuieste acum in Elvetia, ii urmareste indeaproape recuperarea si ne tine la curent cu evolutia zilnica", se precizeaza in finalul declaratiei.

In ultimele saptamani, mai multe reviste dedicate celebritatilor, printre care Closer si Here, au sustinut ca actorul a fost victima unui accident cardio-vascular si a unei hemoragii cerebrale, scrie Agerpres.

La jumatatea lunii iunie, anturajul profesional al lui Alain Delon a precizat pentru AFP ca actorul a fost internat la Spitalul American din Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) "pentru vertij si dureri de cap aparent minore". "Simptome ale unei aritmii cardiace de care sufera actorul", a explicat sursa precizand ca vedeta a fost supusa unor examene medicale si urmeaza sa fie externata curand".

Figura sacra a cinematografiei, Alain Delon a primit un Palme d'Or pentru intreaga cariera la Cannes in urma cu cateva saptamani, distinctie inmanata de fiica sa, Anouchka.