"Ne-a parasit si doamna Monica Ghiuta. Ne pleaca artistii cu care am crescut. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!", se arata pe pagina de Facebook "Amintiri din Teatrul Romanesc".

Actrita Monica Ghiuta ar fi murit la doua zile dupa ce aniversase 79 de ani, potrivit stiripesurse.ro.

"Monica Ghiuta...foarte draga mi a fost dintotdeauna. Drum bun...o sa mi ramana in memorie ca o femeie superba cu un par minunat luuung, cu ochii ca o lama de cutit si cu un ras din tot sufletul. O actrita minunata si un om drag. Drum bun, Monica!", a scris Oana Pellea pe Facebook.

Monica Ghiuta si-a facut aparitia in filme precum "Vremea zapezilor" (1966), "Doi barbati pentru o moarte" (1969), "Cu miinile curate" (1972), "Tata de duminica" (1975), "Toamna bobocilor" (1975), "Iarna bobocilor" (1977), "Stefan Luchian" (1981), "Raliul" (1984), "E pericoloso sporgersi" (1993), "Faimosul Paparazzo" (1999), "Triunghiul Mortii" (1999), "Filantropica" (2002), "Logodnicii din America" (2007), "Cocosul decapitat" (2008), potrivit digi24.ro.