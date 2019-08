Actorul Cameron Boyce, star al postului de televiziune Disney, care a murit in mod neasteptat la varsta de 20 de ani la inceputul lunii iulie, a decedat din cauza epilepsiei, a indicat un medic legist din Los Angeles, citat de Press Association.



Actorul american, cunoscut pentru rolurile sale din franciza "Descendants", difuzata de Disney Channel, si din serialul TV "Jessie", a murit dupa ce a fost gasit inconstient in resedinta sa din cartierul North Hollywood din Los Angeles, pe 6 iulie.

La momentul respectiv, familia lui a declarat ca actorul a murit in somn din cauza unei crize care s-a produs ca urmare a unei afectiuni medicale preexistente.

Marti, Departamentul de medicina legala din comitatul Los Angeles a precizat ca a fost determinata cauza mortii lui Cameron Boyce, pe care a descris-o drept o "moarte neasteptata cauzata de epilepsie".

O investigatie post-mortem a fost efectuata pe 8 iulie, insa au fost necesare teste suplimentare pentru a stabili cauza exacta a decesului.

Cameron Boyce s-a nascut in California si era cunoscut si pentru actiunile lui umanitare, scrie Agerpres.

La varsta de noua ani, tanarul actor pistruiat a debutat in actorie cu un rol in filmul horror "Mirrors" din 2008, apoi a aparut in comedia "Grown Ups" din 2010, in care l-a interpretat pe unul dintre fiii personajului jucat de actorul Adam Sandler.

La inceputul anilor 2010, Cameron Boyce a inceput sa joace personajul negativ Luke Ross in serialul "Jessie", care a fost difuzat timp de patru sezoane pe postul Disney Channel. El l-a interpretat apoi pe Carlos de Vil, fiul maleficei Cruella de Vil din "101 Dalmatieni", si a jucat in seria de lungmetraje "Descendants" produsa si difuzata de acelasi post de televiziune prin cablu.

Cameron Boyce fusese distribuit recent in episodul-pilot al unui serial produs de HBO, intitulat "Mrs. Fletcher".