Printul Harry, duce de Sussex si nepot al reginei Elisabeta II-a, a declarat ca el si sotia sa, Meghan, nu vor avea mai mult de doi copii, deoarece sunt ingrijorati de soarta mediului inconjurator, intr-un articol publicat marti de editia britanica a revistei Vogue, informeaza DPA.



Ducele de Sussex a discutat despre mediul inconjurator, responsabilitate si schimbarile climatice cu experta in primatologie Jane Goodall intr-un interviu acordat pentru numarul din septembrie al celebrei reviste de moda, la realizarea caruia a colaborat si sotia lui, Meghan, in calitate de editor-invitat.

Printul Harry a dezvaluit ca nasterea primului sau copil, Archie, care a venit pe lume in luna mai, i-a dus "conexiunea si dragostea fata de natura la un nou nivel".

In timp ce isi preciza intentia de a avea mai mult de un copil, Harry a fost intrerupt de Jane Goodall, care l-a sfatuit sa nu aiba totusi "prea multi", scrie Agerpres.

"Doi, maximum", a raspuns printul britanic, inainte de a-si exprima ingrijorarea pe care o resimte fata de soarta generatiilor viitoare.

"Mereu m-am gandit: acest loc este imprumutat. Si, cu siguranta, fiind inteligenti asa cum suntem noi toti si evoluati cum ar trebui sa fim cu totii, ar trebui sa putem lasa ceva mai bun in urma pentru generatia viitoare", a precizat el.

Atat Jane Goodall, cat si ducele de Sussex considera ca starea actuala a mediului este deja "terifianta".

"Cate indicii trebuie sa ne mai ofere natura inainte de a afla si de a intelege pagubele si distrugerea pe care le provocam?", s-a intrebat printul britanic.

In acelasi interviu, printul Harry a discutat si despre prejudecatile existente in societate si despre modul in care comportamentul uman este determinat de mediu.