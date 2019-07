Institutul Cultural Turc „Yunus Emre“ / Yunus Emre Enstitüsü organizeaza la Bucuresti un concert sustinut de Orchestra de Muzica Populara „Kazahstan Tattimbet”, dedicat aniversarii unui deceniu de la infiintare.



Evenimentul este conceput alaturi de Organizatia Internationala a Culturii Turce (TÜRKSOY),cu sprijinul Ministerului Culturii si Turismului din Turcia, Ambasadei Republicii Turcia in Romania, Ambasadei Republicii Azerbaidjan in Romania, Ambasadei Republicii Kazahstan in Romania si Ambasadei Republicii Turkmenistan in Romania.

Concertul va avea loc miercuri, 31 iulie 2019, de la ora 19:00, la Teatrul National ''Ion Luca Caragiale'.' Intrarea este gratuita, dar accesul se face doar in baza unei rezervari la telefon 0726.084.204.

In anul 1988, in regiunea Karagandı, a luat fiinta, sub indrumarea dirijorului Düysen Ükibaia, Orchestra de Muzica Populara Kazaha formata din 25 de persoane. Dupa doi ani a fost redenumita ca si Tattimbet, dupa numele muzicianului de renume si maestrului in sertpeküyün (stil muzical dombra).

Intre anii 1991 – 1994 dirijorul orchestrei a fost K. Saycanov. Ulterior, castigatorul premiului de stat, Samgon Kacıgaliyev, a venit la conducerea acesteia si, astfel, operele ”Abay” si ”Kız Jibek” au fost interpretate pentru prima data sub forma de concert, fiind acompaniate de Orchestra de Muzica Populara Kazaha. Colaborarea cu un maestru experimentat precum Prof. Kacıgaliyev a influentat intr-un mod pozitiv dezvoltarea orchestrei, dirijorul din acea perioada, D. Ükibay, fiind premiat in anul 2001 la Prima Editie a Concursului Dirijorilor Republicii.

Potrivit unui comunicat remis 9am, muzicienii emeriti din aceata orchestra au jucat un rol important in transfomarea organizatiei in academie, care a organizat concerte in tari precum S.U.A., Franta, Elvetia, Suedia, Republica Ceha, Slovacia, Iran, Irak, Turcia, Rusia, Coreea de Sud.

Intrat in activitate in anul 2009, Institutul Yunus Emre detine mai mult de 58 de centre culturale in strainatate. si promoveaza Turcia, limba, istoria, cultura si arta turca. Institutul efectueaza studii pentru predarea limbii turce in centrele culturale din strainatate, desfasoara activitati culturale si artistice si ofera sprijin pentru cercetarile stiintifice.

In Romania Yunus Emre Enstitüsü a luat fiinta in anul 2011 prin deschiderea celor doua centre culturale din Bucuresti si Constanta.