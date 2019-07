A murit actorul olandez Rutger Hauer, cunoscut in special pentru rolul din filmul clasic SF Blade Runner, la varsta de 75 de ani, a anuntat miercuri, citand familia acestuia, agentia ANP, preluata de Reuters.



Rutger Hauer a jucat in total in peste 100 de filme olandeze si internationale, potrivit Hotnews.ro.

A fost distins cu un Glob de Aur in 1988 rolul din Evadarea din Sobibor.

Primul rol de actor al lui Rutger Hauer dateaza din 1969, in seria televizata de capa si spada "Floris", realizata de Paul Verhoeven, pe atunci putin cunoscut.

Tot Verhoeven i-a oferit primul sau mare rol in "Turkish Delight" in 1973. In 1981 atrage atentia lumii cinemaului din Statele Unite in filmul "Nighthawks", unde joaca alaturi de Sylvester Stallone.

Anul urmator este lansat "Blade Runner" care il consacra printre starurile Hollywoodului.