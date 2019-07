Hitul ''Bohemian Rhapsody'', al celor de la Queen, continua sa doboare recorduri, la 44 ani de la lansare, clipul piesei devenind cel mai vechi videoclip care a ajuns la un miliard de vizualizari pe YouTube, informeaza miercuri BBC.



El este primul videoclip muzical lansat in anii '70, sau in orice an inainte de anii '90, care atinge acest prag.

Hitul "Gangnam Style", al artistului sud-coreean Psy, a fost primul videoclip care a ajuns la un miliard de vizualizari in 2012, in prezent ajungand la 3,3 miliarde de vizualizari.

Aceasta performanta insa paleste prin comparatie cu "Despacito", de Luis Fonsi, care a strans 6,3 miliarde vizualizari la inceputul acestui an, devenind cel mai vizionat videoclip de pe YouTube.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

De fapt, "Bohemian Rhapsody" nu intra nici macar in Top 100 cele mai vizualizate videoclipuri de pe YouTube.

Cu toate acestea, recordul hitului Queen ramane remarcabil, daca ne gandim ca inainte de luni, singura melodie din secolul al XX-lea care a ajuns la 1 miliard de vizionari era "November Rain", a celor de la Guns N' Roses, scrie Agerpres.

"Bohemian Rhapsody" a inregistrat o crestere a vizualizarilor de la lansarea filmului biografic despre Freddie Mercury, cu acelasi nume, anul trecut.

Pentru a marca acest record, cei doi membri ai trupei ramasi in viata Brian May si Roger Taylor, au incarcat pe YouTube o versiune digitala remasterizata a videoclipului, lansat la emisiunea "Top of the Pops", de pe BBC One, in noiembrie 1975.