“The Lion King / Regele leu”, cel mai nou film Disney, care poarta semnatura unica a regizorului Jon Favreau, este un spectaculos film de actiune, care ne poarta intr-o calatorie in savana africana, unde se naste un nou rege cu un destin special.



Distributia extraordinara a filmului live-action, „Regele leu”, aduce un tribut povestii originale, mai ales prin vocile unor actori sau artisti ca James Earl Jones, Donald Glover, Beyonce Knowles Carter, Seth Rogen, Alfre Woodard, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key.

Fanii pot sa se bucure primii de productia Disney, de azi bilete sunt puse in vanzare la cinematografelor partenere. Filmul “The Lion King / Regele leu” este distribuit in cinematografele din Romania de Forum Film Romania si are premiera pe 19 iulie, fiind disponibil in formatele 3D si IMAX 3D, subtitrat si dublat.

"E un titlu clasic atat de iubit. Disney a avut un succes enorm cu versiunea originala si apoi cu musicalul de pe Broadway. Stiam ca trebuie sa fiu foarte atent, asteptarile erau mari, am resimtit presiunea ca trebuie sa iasa bine. Am vrut sa arat ca putem ramane fideli originalului spunand o poveste noua cu ajutorul super tehnologiilor si tehnicilor de animatie pe care le folosim astazi”, spune Jon Favreau.

Considerat unul dintre cele mai bune filme clasice din toate timpurile, primul “The Lion King / Regele leu” produs de Disney, in 1994, a castigat numeroase premii, inclusiv Oscarul pentru cel mai bun cantec original – “Can you feel the love tonight” (Elton John) – melodie devenita un reper al muzicii anilor ’90.

Trei ani mai tarziu, a fost lansat si musicalul cu acelasi nume, fiind un succes rasunator pe Broadway, unde inca se joaca, ajungand astazi la reprezentatia cu numarul 9.000.

Favreau, cunoscut fanilor animatiilor Disney pentru filmul “Cartea Junglei” (productie premiata cu Oscar pentru efectele vizuale) din 2016, este unul dintre maestrii povestilor memorabile realizate intr-o maniera imersiva cu ajutorul celor mai tari tehnologii din cinematografie.

Insa cum a ajuns el sa faca un remake dupa una dintre cele mai iubite povesti ale tuturor timpurilor? Declicul s-a produs in timpul unei calatorii in Africa.

“Am fost in excursie intr-un safari african cam cu sase luni inainte sa port primele discutii cu reprezentantii Disney despre noul film. Imi aduc aminte momentul in care un porc african a inceput sa alerge pe langa masina noastra si unul dintre excursionisti a inceput sa cante «Hakuna Matata». Apoi, cand am vazut leii pe o stanca, toti au exclamat ca parca ar fi o scena din «Regele leu». Atunci mi-am dat seama ce element de referinta este povestea aceasta, universal cunoscuta si iubita. Apare in melodii, show-uri TV, replici de comedie, in schite. Mereu se face referire la ea. E atat de puternic inradacinata in cultura noastra, incat am simtit ca exista o ocazie unica de a respune povestea folosind alte mijloace”, afirma Favreau.

Favreau, un mare fan al spiritului de pionierat al lui Walt Disney a impins limitele cu noul film, tocmai pentru a crea o experienta memorabila cu ajutorul animatiei si tehnicilor moderne care includ imagini generate pe calculator. In plus, folosind realitatea virtuala, Favreau s-a putut plimba prin decorurile create pentru film, cautand cele mai bune unghiuri din savana, intr-o atmosfera atat de autentica de parca ar fi cu adevarat in Africa.

Pentru Favreau, la fel ca pentru Walt Disney, povestea primeaza. Prioritatea lui a fost sa pastreze spiritul initial al filmului original si, in acelasi timp, sa adauge o nota moderna prin elementele de animatie, artistice, muzica si umor.

“The Lion King / Regele leu” este produs de Jon Favreau, Jeffrey Silver si Karen Gilchrist. Scenariul este semnat de Jeff Nathanson, o adaptare a celui care a stat la baza filmului din 1994.

