Javier Sanchez Santos a castigat procesul de paternitate pe care l-a intentat impotriva cantaretului spaniol Julio Iglesias, fiind recunoscut drept cel de-al 9-lea fiu al artistului, relateaza online ABC.



Miercuri dimineata a fost emisa sentinta care ii da dreptate lui Javier Sanchez Santos in procesul de paternitate impotriva lui Julio Iglesias. Decizia de miercuri a unui tribunal din Valencia a pus capat unei dispute privind paternitatea care a durat trei decenii, dupa ce cantaretul a refuzat sa faca un test ADN.

Aceasta decizie este o victorie pentru Javier Sanchez Santos, nascut in aprilie 1979, fiul fostei dansatoare portugheze Maria Edite Santos. Prima sa solicitare de recunoastere a paternitatii a fost respinsa in 1999 de Curtea Suprema Spaniola.

Avocatul lui Julio Iglesias a facut imediat apel impotriva deciziei.

In fata tribunalului care a judecat cazul cu usile inchise, mama reclamantului, Maria Edite Santos, a declarat ca a avut o relatie de o saptamana cu Julio Iglesias in iulie 1975 in Catalonia (nord-estul Spaniei), cu noua luni inainte de nasterea fiului sau, potrivit avocatului familiei, Fernando Osuna.

Ziarul ABC a discutat cu avocatii reclamantului, Javier Santos si Fernando Osuna, pentru a afla care vor fi drepturile de care va beneficia cel de-al 9-lea fiu legitim al lui Julio Iglesias, scrie Agerpres.

"Primul drept si cel mai important este inscrierea sa in registrul civil ca fiu legitim al lui Julio Iglesias. Javier este hotarat sa ia numele de Iglesias in momentul in care decizia va fi ferma. Alte drepturi vor fi cea de a fi asistat financiar de tatal sau in cazul unei boli grave si daca nu isi poate plati tratamentul". Iar in cazul in care ar fi privat de mijloace financiare, pentru a se putea intretine singur, tatal sau va fi nevoit sa-l ajute, au confirmat avocatii lui.

Fernando Osuna a precizat ca dupa moartea artistului, clientul sau va avea drepturi de mostenire - 33% din averea lui Julio Iglesias - impartita cu ceilalti opt copii ai cantaretului. Este un procent de care va beneficia, chiar si daca nu este inclus in testament, a subliniat avocatul sau.