Familia actorului Disney Cameron Boyce, care a murit in somn, la 20 de ani, a dezvaluit boala de care suferea starul.



Cameron Boyce a murit in Los Angeles, California, “din cauza unei crize in urma unei patologii (...) care era epilepsie”, a mentionat familia sa pentru revista People.

“Continuam sa solicitam ca intimitatea sa ne fie respectata, astfel incat familia sa si toti cei care il cunosteau si il iubeau sa-i poata plange disparitia si sa organizeze inmormantarea”, au mai transmis rudele, citate de stirileprotv.ro.

Determinarea cauzei decesului vedetei Disney Cameron Boyce va necesita investigatii suplimentare, a indicat luni medicul legist care se ocupa de acest caz, citat de Press Association.

Actorul in varsta de 20 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din franciza Disney Channel "Descendants" si din popularul serial "Jessie", a fost gasit inconstient, sambata, la domiciliul sau din North Hollywood.

"A murit in somn din cauza unei crize care s-a produs ca urmare a unei afectiuni medicale preexistente, pentru care urma un tratament", a declarat purtatorul de cuvant al familiei Boyce, sambata seara, pentru ABC News.

O examinare post-mortem a fost efectuata luni, iar cauza mortii va fi determinata in urma unor investigatii suplimentare, a indicat Departamentul de Medicina Legala din Los Angeles.

Boyce s-a nascut in California si s-a facut remarcat totodata prin actiuni umanitare.

La varsta de noua ani, tanarul actor pistruiat a debutat in actorie cu un rol in filmul horror "Mirrors" din 2008, apoi a aparut in comedia "Grown Ups" din 2010, in care l-a interpretat pe unul dintre fiii personajului jucat de actorul Adam Sandler.

La inceputul anilor 2010, Boyce a inceput sa joace personajul negativ Luke Ross in serialul "Jessie", care a fost difuzat timp de patru sezoane pe postul Disney Channel. El l-a interpretat apoi pe Carlos de Vil, fiul maleficei Cruella de Vil din "101 Dalmatieni", si a jucat in seria de lungmetraje "Descendants" produsa si difuzata de acelasi post de televiziune prin cablu.

Boyce, care publicase un selfie pentru cei 9,4 milioane de admiratori ("followers") ai sai de pe Instagram in cursul zilei de vineri, fusese distribuit recent in episodul-pilot al unui serial produs de HBO, intitulat "Mrs. Fletcher".

Dupa moartea sa, mai multi colegi de breasla, printre care Adam Sandler, Salma Hayek si Debby Ryan, i-au adus un omagiu.