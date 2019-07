Actorul american Richmond Shepard, cel mai varstnic mim din lume, a murit la varsta de 90 de ani, transmite Variety.



Richmond Shepard era tatal cantaretei Vonda Shepard si antrenor al lui Dick Van Dyke.

Familia a anuntat ca acesta a avut o cerere inedita: "In loc de flori, Richmond a cerut un moment de galagie".

El a devenit celebru ca mim, mai ales dupa aparitia in videoclipul "The World’s Oldest Mime" al New Yorker.

El a fost regizor, critic si proprietar de teatru, atat in Los Angeles, cat si in New York; a scris "Mime: The Technique of Silence" (1970), esentiala pentru care care vor sa invete cate ceva despre aceasta arta, conform News.ro.

Si-a facut aparitia in numeroase productii de televiziune, dintre care amintim "The FBI", "That Girl", "Kojak", "The Jeffersons", "T.J. Hooker" si "Ally McBeal".