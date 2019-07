Muzicianul Ringo Starr, care a implinit duminica 79 de ani, a dezvaluit cum reuseste sa isi mentina sanatatea si silueta, in cadrul evenimentului sau organizat anual ''Peace & Love'' (Pace & Dragoste), desfasurat in Los Angeles, relateaza Press Association.



Sir Ringo, care a fost insotit la eveniment de sotia sa, Barbara Bach, cu care este casatorit de 38 de ani, a fost intrebat care este secretul sau pentru a-si mentine aspectul tineresc in ciuda faptului ca se apropie de 80 de ani.

''Nu este niciun secret, doar sa nu mananci multe mizerii, ci mult broccoli, sa faci sport si sa te bucuri de viata'', a spus artistul nascut in Liverpool in 1940.

Intrebat ce isi doreste de ziua sa, Starr a raspuns ca tot ceea ce vrea este'', ca de obicei, mai multa pace si dragoste''.

Ringo Starr organizeaza evenimentul ''Peace & Love'' cu ocazia aniversarii sale incepand din anul 2008 si cu aceasta ocazie isi indeamna fanii din toata lumea sa strige la unison acest slogan pentru a ''genera un val de pozitivitate''.

Purtand ochelarii sai de soare emblematici, o jacheta denim si pantaloni negri, artistul s-a adresat duminica fanilor adunati in fata Capitol Records Building din Hollywood, printre acestia numarandu-se regizorul David Lynch si muzicianul Don Was, scrie Agerpres.

''Sunt recunoscator pentru cei care au organizat toate acestea si tuturor celor care au venit aici pentru sustinerea lor'', a declarat Starr, pe numele sau real Richard Starkey.

La ora locala 12:00, Ringo Starr a condus un cor de voci care au strigat la unison ''Peace and love'', apoi a suflat in lumanari in timp ce multimea i-a cantat ''La multi ani''.

Fostul sau coleg de trupa, Paul McCartney, a publicat anterior pe Twitter o fotografie cu ei doi pe scena insotita de mesajul: ''La multi ani celui mai bun tobosar din lume!''

Ringo Starr si Paul McCartney au format trupa The Beatles impreuna cu John Lennon si George Harrison.