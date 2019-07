Artistul Tudor Chirila sustine ca "suntem in tara nimanui, nu mai avem autoritati, practic nu mai avem stat".



"Suntem tara nimanui, traim intr-o totala lipsa de atentie fata de cei din jur, nu avem autoritati (in cazul de fata Politie), practic nu mai avem stat. Exemplul colocuirii defectuoase este elocvent pentru esecul nostru ca natie.

In momentul in care nu-ti pasa de cei din jurul tau, iar consecintele actiunilor tale asupra celorlalti te lasa nepasator, e limpede ca nu esti pregatit sa traiesti in comunitate. Lipsa de educatie si de spirit civic ne-au adus aici. Tot lipsa lor ne-a adus in situatia dramatica de a fi condusi de incompetenti si hoti. Reparatia incepe de la a ne pasa de cei din jurul nostru", a scris Tudor Chirila pe Facebook.