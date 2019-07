Actorul american Cameron Boyce a murit in somn la varsta de 20 de ani.





El ar fi incetat din viata din pricina unor probleme medicale.

Anuntul a fost facut de un reprezentant al familiei.

"Cu inima indurerata anuntam ca in aceasta dimineata Cameron a incetat din viata. A murit in somn in urma unei crize provocate de o afectiune medicala pentru care era tratat.

Suntem profund indurerati si va cerem sa ne fie respectata intimitatea in aceste momente foarte dificile provocate de pierderea fiului si fratelui nostru", a spus pentru ABC reprezentantul familiei lui Cameron Boyce.

Cameron Boyce era cunoscut din numeroase filme si seriale de televiziune, dintre care amintim Jessie, Jake and the Never Land Pirates, Carscendants, Game on, Liv and Maddie. In egala masura, el a jucat si in seria Descendants, noteaza libertatea.ro.