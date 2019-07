Actrita Julia Roberts a afirmat ca felul in care anumite persoane ''apar din senin'' si isi fac o cariera in domeniul actoriei, asa cum se intampla in prezent, este ''destabilizator'', potrivit Press Association.



Actrita in varsta de 51 de ani a debutat in cinematografie in anii '80 si a mentionat ca dezvoltarea unei cariere pe marele ecran ''presupunea un efort sistematic'' in acea perioada.

"Lucrurile s-au schimbat foarte mult", a spus actrita pentru editia britanica a revistei Marie Claire, vorbind despre cariera sa de-a lungul timpului.

"Cand am debutat, nu existau retele de socializare, abia aparuse internetul. Oamenii nu puteau face fotografii cu telefoanele. Existau mai multe etape logice pe parcursul carierei: faci un film care are succes, dupa care ti se ofera sansa sa lucrezi din nou. Daca al doilea film are succes, poti castiga mai mult si obtine un nou rol", a adaugat actrita.

"In zilele noastre, o persoana aparuta din senin poate obtine imediat succes, lucru care, in opinia mea, este foarte destabilizator. Construirea unei cariere presupunea un efort sistematic in urma cu 30 de ani'', a mai precizat actrita.

Julia Roberts, care apare pe coperta numarului din august al revistei Marie Claire, a mentionat ca, in prezent, isi alege cu mai multa atentie rolurile pe care le accepta intrucat are trei copii, scrie Agerpres.

"In prezent, imi aleg cu mai multa atentie filmele in care joc deoarece avem o familie si nu sunt singura persoana afectata", a mai spus aceasta.

"Eu si sotul meu incercam sa nu lucram in aceleasi perioade. Se poate intampla, dar... eu am proiectele mele, Danny (sotul actritei, Daniel Moder) le are pe ale lui, mai este si programul scolar al copiilor, totul se reduce la planificare", a mai spus ea.