O publicatie americana relateaza ca artista Lady Gaga ar putea fi gravida cu actorul Bradley Cooper, informeaza La Vaguardia.



Fanii au speculat mult pe acest subiect, iar zvonurile au fost intarite de publicatia americana In Touch Weekly, care a postat pe prima pagina o poza cu cei doi artisti, mentionand ca Lady Gaga ar putea astepta un copil.

"Toata lumea spune ca Gaga radiaza si isi ascunde burtica incipienta. Desigur, singura persoana care ar putea fi tatal este Bradley. Asteptam ca ea sa faca anuntul oficial", potrivit unei declaratii de la un presupus prieten al cuplului, citat de sursa mentionata.

In egala masura, tot in revista apar informatii exclusive privind presupuse intalniri in secret si chiar planuirea nuntii, conform digi24.ro.

De altfel, de cand s-a anuntat despartirea dintre Bradley Cooper si Irina Shayk, speculatiile s-au intensificat, numai ca Lady Gaga a negat in repetate randuri, specificand ca interpretarea piesei "Shallow" de la Oscar a fost pura actorie: "A fost foarte important pentru noi sa existe o conexiune tot timpul... Cand interpretezi cantece de dragoste vrei ca toata lumea sa simta asta. Sunt o artista si cred ca a fost interpretare buna".