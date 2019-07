Cea de-a treia editie a festivalului Neversea urmeaza sa aiba loc in perioada 4-7 iulie 2019, pe plaja Neversea, in Constanta.



Vor fi amplasate sapte scene, unde vor uca artisti precum Afrojack, G-Eazy, Jessie J, Lost Frequencies, Steve Aoki, Jamie Jones, DJ Snake, Sean Paul, Tale of Us, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion, Rudimental DJ, Sub Focus DJ Set & ID, Wilkinson DJ Set & MC AD-APT, Alesso, KSHMR, Salvatore Ganacci, Vini Vici, Bassjackers, Dubfire, Dub FX. ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma, Ofenbach Live si Will Sparks.

In total, vor canta mai mult de 150 de muzicieni.

Programul Neversea 2019

Pe scena Daydreaming vor canta Audio Fly, Black Coffee, Bob Moses Club Set, Golan Live, Gorje Hewek & Izhevski, Guy Gerber, Jan Blomqvist & Band, Matthew Dikay.

Pe scena The Ark se vor face remarcati CTC + Friends, Culese din Cartier, Grasu XXL & Guess Who, Macanache, Nero Dj Set, Parazitii, Satra B.E.N.Z., Spike, Valentino Khan, iar pe scena OASIS va veni celebrul actor si DJ, Kristian Nairn, cunoscut si pentru rolul sau din "Game of Thrones", noteaza infomusic.ro.

Oamenii au posibilitatea de a se plimba de la o scena la alta, conform adevarul.ro.

Preturi bilete Neversea 2019

Un abonament costa 499 lei, plus taxe. Se pot achizitiona si bilete pentru o zi, la preturi cuprinse intre 275 (primele doua zile) si 302 lei (ultimele doua zile). Abonamentele VIP costa 990 de lei.

Posesorii de bilete isi pot face Check-in-ul online, prin accesarea site-ul festivalului, ori direct din aplicatia Neversea.