Fostul tobosar al trupei de rock Guns N' Roses, Steven Adler, a fost spitalizat de urgenta, dupa ce s-a injunghiat in stomac in locuinta sa din Los Angeles, informeaza site-ul dedicat celebritatilor TMZ.com.



Surse din cadrul politiei au declarat pentru TMZ ca o persoana din locuinta artistului a sunat la serviciile de urgenta joi noaptea, la putin timp dupa ora locala 6:30, pentru a cere ajutorul in cazul unui barbat care s-a injunghiat.

Cand au ajuns la fata locului, politistii si paramedicii au descoperit ca persoana ranita era Steven Adler (54 de ani), care se injunghiase in stomac, scrie Agerpres.

Potrivit TMZ, muzicianul a fost transportat la spital, rana acestuia nefiind una care i-ar putea pune viata in pericol. Nu exista suspiciuni ca in acest incident ar fi fost implicata vreo alta persoana, a precizat site-ul citat.

Steven Adler a vorbit deschis despre dependenta sa de droguri de mai multi zeci de ani. Muzicianul fost dat afara din trupa Guns N' Roses din cauza dependentei sale de droguri in 1990, insa a fost inclus in Rock & Roll Hall of Fame alaturi de grup in 2012.

De asemenea, Adler a aparut in mai multe emisiuni TV despre dependenta de droguri, cum ar fi "Celebrity Rehab with Dr. Drew" si spin-off-ul acesteia, "Sober House".