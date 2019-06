Actorul american Matthew Perry, care il interpreteaza pe Chandler Bing in celebrul serial "Friends" (Prietenii tai), le-a raspuns pe Twitter celor care l-au criticat pentru imaginile publicate de ziarul britanic Daily Mail in care apare cu aspect neingrijit pe strazile din Manhattan, la New York, relateaza online ziarul spaniol ABC.



In aceste imagini actorul este vazut in pantaloni de trening si un tricou patat, cu un o mica cicatrice pe fata, unghiile lungi si murdare si parul dezordonat.

Desi Perry nu este prea activ pe retelele de socializare, actorul nu a ezitat sa foloseasca acest mijloc pentru a le da un raspuns acid celor care l-au criticat pentru modul cum a iesit pe strada, scrie Agerpres.

@MatthewPerry get well soon 🥺 SO many people want you to be happy and healthy. Please take care of yourself 💜 We love you SO much and we'd want nothing more than to see you happy with life! I pray that you’d be healthy and happy forever In Shaa Allah. ❤https://t.co/Mor2tlexgo — mono | seokjin disney prince (@jooniesjinnie) June 21, 2019

"I'm getting a manicure this morning. That's okay right? I mean it says man right in the word", a fost postarea lui pe Twitter. Traducere: "De dimineata imi fac manichiura. E bine asa? Vreau sa spun ca asta - manichiura - include si cuvantul man (barbat)".

I’m getting a manicure this morning. That’s okay right? I mean it says man right in the word. — matthew perry (@MatthewPerry) June 21, 2019

Pareri impartite in randul fanilor

Si, cum se intampla pe Twitter, o avalansa de gif-uri au luat cu asalt reteaua de socializare. Unii dintre fanii actorului au reamintit o scena comica in care Chandler se duce sa isi faca manichiura cu Rachel Green, personaj interpretat de Jennifer Aniston; in timp ce altii s-au aratat cu adevarat ingrijorati de aspectul sau.

"Ingrijeste-te, fanii au nevoie de tine", au postat unii, in timp ce altii l-au asigurat ca aspectul sau este lucrul cel mai putin important. "Ceea ce conteaza este sa fii sanatos si mai ales sanatatea ta mentala", "adevaratii fani se gandesc doar la binele tau", sunt cateva dintre mesajele de sprijin postat la raspunsul actorului.

chandler bing is that you? pic.twitter.com/DdPglpo5Zl — sara (@alwayscourteney) June 21, 2019

— Yilmaz Qadir Mamode Ally (@PrinceQadir1) June 21, 2019

In 2005 a fost insusi Perry cel care si-a marturisit problemele pe care le-a avut in trecut cu dependenta de analgezice si alcool si cu depresia care l-a afectat mult timp. Cand serialul "Friends" s-a incheiat, Matthew si-a continuat cariera jucand in seriale ca "The Good Wife", sau "The Kennedys After Camelot".

Insa in ultimii ani el s-a tinut departe de micile sau de marile ecrane si nu au mai aparut stiri despre el.

Anul trecut, actorul a fost internat trei luni in spital in urma unei perforatii de intestin care a necesitat o interventie chirurgicala. Toate aceste probleme au condus la imaginile in care este vazut pe strada cu aspect neingrijit, incheie ABC Mail.