Cantareata rap Nicki Minaj a dezvaluit vineri intr-o emisiune difuzata de un post de radio ca a obtinut licenta necesara pentru a putea sa se casatoreasca cu noul ei partener de viata, informeaza PA.



Artista americana, nominalizata la premiile Grammy, a facut aceasta dezvaluire in emisiunea ei radiofonica, "Queen Radio", difuzata vineri de postul Beats 1, in care i-a informat pe ascultatori in legatura cu relatia speciala pe care o are cu iubitul ei, Kenneth Petty.

Cantareata Nicki Minaj, in varsta de 36 de ani, a precizat ca a dobandit licenta de casatorie, un document obligatoriu in Statele Unite pentru cuplurile care doresc sa isi uneasca destinele.

De asemenea, vedeta rap a mai spus ca "scopul (ei) final" este acela de a ramane insarcinata si de a deveni mama.

Relatia sa cu Kenneth Petty a fost marcata de controverse, dupa ce presa americana a aflat ca actualul iubit al cantaretei rap a fost condamnat pentru tentativa de viol in 1995 si a petrecut apoi sapte ani in inchisoare pentru omor prin imprudenta.

Cu toate acestea, Nicki Minaj a respins criticile spunand ca se afla intr-o etapa fericita a vietii sale si a lansat videoclipul celui mai recent single al ei, "Megatron", in care vedeta americana poate fi vazuta in timp ce danseaza provocator alaturi de partenerul ei de viata.

In aceeasi emisiune radiofonica, artista a reaprins o disputa mai veche cu Miley Cyrus, despre care a spus ca este "o gaina Perdue", un brand de carne de pui comercializat in Statele Unite.

Cele doua cantarete au o relatie deloc prietenoasa, care a inceput in 2015, dupa ce Miley Cyrus a vorbit in termeni peiorativi despre Nicki Minaj intr-un interviu acordat unei reviste, scrie Agerpres.

In acelasi an, in timp ce primea un premiu la gala MTV Video Music Awards, Nicki Minaj a spus pe scena evenimentului ca Miley Cyrus este "o catea".