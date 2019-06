O camera ascunsa a fost descoperita la toaleta pentru femei de la studiourile de film unde se toarna urmatoarea productie cinematografica din seria ''James Bond'', relateaza vineri Press Association.



O purtatoare de cuvant de la Pinewood Studios din Iver Heath, Buckinghamshire, a declarat ca incidentul este tratat ''cu maxima seriozitate''.

''Abordam aceasta problema cu maxima seriozitate. Am raportat incidentul la politie si ii sustinem in cadrul anchetei'', a declarat ea.

Filmarile la cea de a 25-a productie a francizei care il are in centru pe celebrul spion britanic James Bond sunt in desfasurare la celebrele studiouri din vestul Londrei.

Rami Malek, care a castigat Oscarul pentru cel mai bun actor in luna februarie pentru interpretarea legendarului cantaret Freddie Mercury, solistul trupei Queen, in filmul "Bohemian Rhapsody", interpreteaza rolul personajului negativ in "Bond 25".

Printul Charles a vizitat platoul in care este turnat urmatorul film din seria ''James Bond''

Producatorii francizei "James Bond" au avut parte de o vizita regala joi, atunci cand printul Charles al Marii Britanii a sosit pe platoul in care este turnat urmatorul film din seria dedicata agentului 007, realizat la Pinewood Studios, in apropiere de Londra, informeaza Reuters.

Printul Charles, in varsta de 70 de ani, s-a intalnit cu actorul Daniel Craig - care interpreteaza pentru a cincea oara rolul agentului 007 in filmul "Bond 25" - dar si cu alte staruri din aceasta productie, precum Ralph Fiennes si Naomie Harris, interpretii personajelor "M" si Moneypenny, scrie Agerpres.

In timpul acestei vizite, care a dorit sa celebreze contributia francizei "James Bond" la dezvoltarea industriei de film britanice, Daniel Craig si Ralph Fiennes i-au prezentat mostenitorului tronului din Marea Britanie interiorul biroului in care lucreaza personajul "M" - seful serviciilor secrete. De asemenea, printul Charles a vizionat pe monitorul regizorului o scena care era filmata si a admirat doua automobile Aston Martin utilizate in aceasta productie.

Printul Charles patroneaza atat British Film Institute, cat si serviciile secrete din Marea Britanie.