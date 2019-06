O cunoscuta editorialista a editiei americane a revistei Elle afirma, intr-un interviu aparut vineri in New York Magazine, ca a fost violata de Donald Trump in 1995 sau 1996 intr-un mare magazin de lux newyorkez, relateaza AFP si DPA.



Astazi in varsta de 75 de ani, E. Jean Carroll povesteste ca l-a intalnit intamplator pe fostul dezvoltator imobiliar, pe care il cunostea, la intrarea in magazinul Bergdorf Goodman, situat in cartierul de lux Upper East Side, in Manhattan.

Donald Trump i-ar fi cerut mai intai sa il ajute sa caute un cadou pentru o femeie, lucru pe care ea l-ar fi acceptat, inainte sa ii spuna ca este vorba despre ea.

Viitorul presedinte al SUA i-ar fi ceruit apoi sa incerce lenjeria si s-ar fi dus cu ea spre cabinele de proba, lucru pe care editorialista spune ca l-a luat ca pe o gluma, scrie Agerpres.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

El s-ar fi inchis atunci cu ea intr-o cabina, dupa care ar fi sarutat-o cu forta si apoi ar fi violat-o. Dupa ce s-a opus, in van, mai multe secunde, E. Jean Carroll ar fi reusit in cele din urma sa scape de agresorul sau si sa fuga.

Ea explica faptul ca nu a depus plangere la acel moment de teama unor represalii si umilintei publice, dar ca a vorbit cu doua prietene jurnaliste, care au confirmat pentru New York Magazine ca au auzit aceeasi versiune a intamplarii povestite de presupusa victima.

In afara de interviu, editorialista isi ofera marturia si intr-o carte autobiografica, 'What Do We Need Men For? A Modest Proposal' ('De ce avem nevoie de barbati? O propunere modesta'), in care vorbeste si despre alte agresiuni din partea altor barbati a caror victima spune ca a fost.

Reactia lui Trump

"Nu am intalnit-o in viata mea pe aceasta persoana", a reactionat presedintele american intr-o declaratie scrisa. Intr-una dintre fotografiile de la articolul din New York Magazine el este totusi surprins glumind cu E. Jean Carroll si cu sotul acesteia.

"Ea incearca sa vanda o noua carte. Asta ar trebui sa va faca sa intelegeti care ii sunt motivatiile. Ar trebui ca aceasta carte sa se vanda la raftul de fictiune", a adaugat Donald Trump.

Presedintele a atacat de asemenea New York Magazine, un titlu "care e pe moarte" si care incearca "sa se relanseze publicand informatii false (fake news)".

In articol, E. Jean Carroll reaminteste ca alte 15 femei l-au acuzat deja public pe Donald Trump ca le-a agresat sexual, lucru pe care presedintele l-a negat.