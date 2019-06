Ducele si ducesa de Sussex urmeaza sa-si infiinteze o noua fundatie de caritate dupa ce s-au desprins de fundatia comuna cu ducele si ducesa de Cambridge, relateaza joi Press Association.



Vazuta ca ultimul pas in divizarea obligatiilor publice ale celor doua cupluri regale, Harry si Meghan urmeaza sa se desprinda de Fundatia Regala, scrie Agerpres.

Decizia are loc dupa informatiile aparute in ultimul an despre o ruptura intre cele doua cupluri regale, mai intai intre Kate si Meghan, apoi intre viitorul rege William si fratele sau mai mic, Harry.

William si Kate se vor ocupa in continuare de organizatia de caritate initiala, care va fi redenumita Fundatia Regala a Ducelui si Ducesei de la Cambridge.

Fundatia Regala a spus ca decizia a fost luata in urma unei revizuiri in structura sa, precizand ca cele doua cupluri vor continua sa lucreze impreuna in viitor, inclusiv la campania de sanatate mintala 'Heads Together'.

Decizia a fost luata pentru a "coordona mai bine" activitatile lor caritabile

Meghan Markle si printul Harry s-au separat de Kate Middleton si printul William in primavara, cand au anuntat ca isi vor face propriul birou al administratiei lor la Palatul Buckingham, cu un nou sef al departamentului de comunicare si un cont separat de Instagram.

Ducele si ducesa de Sussex, care au devenit de curand parintii unui baietel pe nume Archie, s-au mutat de asemenea din Palatul Kensington din Londra, locuinta lui William si Kate si a copiilor acestora, si au decis sa locuiasca la Frogmore Cottage din Windsor.