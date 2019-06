Gloria Vanderbilt, mostenitoarea unei averi importante, o stilista cunoscuta si o legenda a modei americane, a carei viata amoroasa a facut adeseori deliciile presei mondene, a murit duminica la varsta de 95 ani, a anuntat luni fiul ei, Anderson Cooper, un celebru jurnalist al postului CNN, citat de AFP.



Gloria Vanderbilt, care a crescut in Franta "fara sa stie nimic despre banii pe care avea sa ii mosteneasca la 21 de ani", era "o femeie extraordinara care iubea viata si o traia asa cum intelegea ea", a spus Anderson Cooper intr-un omagiu difuzat luni de CNN.

Nascuta la New York, pe 20 februarie 1924, fiica lui Reginald Vanderbilt - mostenitor al magnatului cailor ferate Cornelius Vanderbilt - si al Gloriei Morgan, Gloria Vanderbilt a devenit cunoscuta inca din copilarie dupa o apriga lupta in interiorul familiei sale pentru a obtine dreptul de custodie.

Mai tarziu, in anii 1970, a devenit celebra pentru linia de jeans creata si comercializata cu numele ei, pe care a extins-o apoi intr-un brand ce a inclus colectii de parfumuri si articole vestimentare. Marca a fost cumparata in 2002 de grupul Jones Apparel, insa numele ei este in continuare folosit pe plan comercial.

Gloria Vanderbilt a alimentat constant presa mondena cu cele patru casatorii ale sale si numeroasele aventuri pe care le-a avut cu barbati celebri, precum Frank Sinatra, Gene Kelly si Marlon Brando.

Viata amoroasa

A oferit publicului larg o serie de detalii picante din viata sa amoroasa in cartea "It Seemed Important to me at the time", publicata in 2004, scrie Agerpres.

Dar nu a relatat chiar totul, trecand sub tacere capitole mai dureroase din viata personala, precum moartea unuia dintre copiii sai, Carter Vanderbilt Cooper, care s-a aruncat pe fereastra sub ochii ingroziti ai mamei sale, in 1988. El suferea de depresie, potrivit familei sale.

Aura Gloriei Vanderbilt in randul marelui public era sustinuta in parte de tragediile care au lovit-o in viata: tatal ei a murit de alcoolism cand ea avea varsta de 18 ani; mama, cunoscuta pentru tulburarile sale psihice, a trimis-o la Paris unde a fost crescuta de o doica. In 1934, cand Gloria avea 10 ani, o matusa, artista filantropa Gertrude Vanderbilt Whitney, a obtinut custodia intr-un proces foarte mediatizat.

S-a casatorit prima oara la 17 ani cu un agent de la Hollywood, Pasquale "Pat" DiCicco. Casatoria a durat doar patru ani. S-a recasatorit repede, de data aceasta cu dirijorul de orchestra Leopold Stokowski, cu care a avut doi fii, inainte de a divorta in 1955. A fost anul in care a aparut pentru prima data in productii de televiziune, in doua mici roluri.

S-a casatorit a treia oara cu cineastul Sidney Lumet, un mariaj care va dura sapte ani. Ultima casatorie a ei a fost celebrata in 1963 cu scriitorul Wyatt Emory Cooper, decedat in 1978. Cu el a avut alti doi copii, Carter Vanderbilt Cooper (nascut in 1965) si Anderson Cooper (nascut 1967), devenit un jurnalist vedeta la CNN.

"Mama mea a avut multe vieti diferite", a declarat el intr-un documentar dedicat mamei sale. "Avea o viata publica, insa realitatea vietii sale era foarte diferita", a subliniat Anderson Cooper.