Cantaretul Smiley a tinut un discurs la o scoala, rugand copiii sa fie mai buni, in urma unei scrisori primite de la mama unui copil hartuit de colegi.



Smiley a mers la o scoala din Bucuresti pentru a-i ura "La multi ani" lui Emanuel, un baiat care a implinit varsta de 13 ani si care este izolat de catre colegii de clasa pentru ca are ADHD si probleme de vedere, iar copiii considera ca este favorizat de profesori pentru care programa adaptata.

"Cand am intrat in clasa, toti pareau bulversati. Emi, care statea in prima banca, nu stia cum sa reactioneze, s-a emotionat foarte tare cand m-a vazut. M-a impresionat cu totul, aflasem destule lucruri despre el si despre cat de greu ii e sa fie singur si umilit de colegi.

Am primit o scrisoare care m-a emotionat. Stiam de bullying, de cat de prezent este in scoli, de cyber bullying, cel care continua in online, dar nu am realizat cat de acut este in realitate. Am inceput sa ma intersez, asa am ajuns si la «Salvati copiii» si am fost socat sa aflu ca Romania este pe locul trei in Europa la cazurile de bullying. Asa ca m-am hotarat sa apar la scoala la Emi si sa fac un material dedicat pe vlog despre asta

Toate vorbele urate pe care vi le spuneti intre voi va vor costa pe toti mai tarziu. Iar sfatul meu este sa fiti oamenii pe care va doriti sa-i intalniti. Oameni care sa va spuna: Salut, ce mai faci? Esti bine? Deci, aveti grija ce fel de vorbe spuneti si ce fel de fapte faceti, pentru ca toate vi se vor intoarce inapoi in viata asta. Cu siguranta. Aveti grija unii de altii!", le-a spus Smiley copiilor, citat de adevarul.ro.