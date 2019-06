Elevii care vor obtine nota 10 la bacalaureat vor primi un abonament gratuit pentru cele patru zile ale Festivalului Untold, potrivit organiztorilor evenimentului.



“Pe langa participarea gratuita la unul dintre cele mai bune festivaluri de muzica din Europa, Untold, absolventii de 10 vor primii fiecare si cate un voucher in valoare de 500 de lei din partea Kaufland Romania, pe care il vor putea folosi in festival. In plus, toti cei care s-au inscris la examenul de bacalaureat in sesiunea din vara, vor putea achizitiona abonamentul la un pret special, atat la Untold, cat si la Neversea”, se mai arata intr-un comunicat, potrivit News.ro.

Festivalul Neversea urmeaza sa aiba loc intre 4 si 7 iulie la Constanta, in timp ce Untold va fi in perioda 1 – 4 august, la Cluj Napoca.