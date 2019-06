Actorul american Bradley Cooper si top-modelul rus Irina Shayk s-au despartit, punand astfel capat unei relatii care a durat patru ani, a anuntat joi seara revista People.



Bradley Cooper, in varsta de 44 de ani, si Irina Shayk, in varsta de 33 de ani, au decis sa isi incheie oficial relatia si colaboreaza in prezent intr-o maniera amiabila pentru a gasi de comun acord o solutie in ceea ce priveste impartirea custodiei fiicei lor, Lea De Seine, nascuta in martie 2017, a dezvaluit pentru revista People un apropiat al fostului cuplu, scrie Agerpres.

Agentii de presa ai celor doua vedete nu au dat curs solicitarilor jurnalistilor de a face declaratii pe aceasta tema.

Actorul american, nominalizat la Oscar, si supermodelul rus si-au inceput relatia in primavara anului 2015, la putin timp dupa ce ambii se despartisera de fostii lor parteneri de viata: ea de fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, dupa o relatie de cinci ani, iar el de actrita britanica Suki Waterhouse.

Bradley Cooper a avut parte de un an 2018 excelent, odata cu lansarea filmului "A Star Is Born" - pe care l-a regizat si in care a interpretat rolul principal masculin -, nominalizat la opt premii Oscar. Dupa incheierea sezonului premiilor de la Hollywood, actorul a promis ca isi va incetini ritmul activitatilor profesionale si ca se va consacra familiei sale, dezvaluia o sursa pentru People.com in aprilie 2019.

In 2016 au aparut mai multe zvonuri legate de o presupusa logodna a cuplului, dupa ce Irina Shayk a fost vazuta purtand pe inelarul mainii stangi un inel cu smarald. Ea a continuat sa poarte acea bijuterie timp de peste doi ani.

Totusi, o sursa din anturajul cuplului a dezvaluit la acea vreme ca Bradley Cooper si Irina Shayk considera ca educatia si cresterea fiicei lor sunt mult mai importante decat casatoria.

Bradley Cooper a fost casatorit cu actrita Jennifer Esposito in perioada 2006-2007 si a avut relatii cu actritele Renee Zellweger (2009-2011) si Zoe Saldana (2011-2013) si cu modelul si actrita Suki Waterhouse (2013-2015).