Actrita Oana Pellea sustine ca nu a mai fost platita de cateva luni: "Cate petitii si hartii sa mai fac, ca sa mi fie platita munca depusa?".



"Tot discut cu teatrele... cerandu-mi plata pentru munca depusa... Sunt artist independent si am contracte cu mai multe teatre. Mi se spune ca am dreptate sa pretind sa fiu platita pentru ce am muncit... am drepate... Multumesc... si totusi... teatrele imi spun “Nu avem bani. Primaria ne-a dat foarte putin bani". Sunt convinsa ca nu sunt bani. Si totusi... Primaria da vina pe Guvern... Guvernul pe Presedinte, lantul slabiciunilor... si totusi... eu am muncit in martie, aprilie, mai... am jucat cu salile arhipline (multumesc publicului) au intrat bani in teatrele unde am jucat... si am dreptul sa-mi cer banii munciti. Ce trebuie sa mai fac? Sa stau cu mana intinsa? Unde? La cine?

Cine imi plateste munca cinstita depusa ca artist independent? Pe cine sa dau in judecata? Cu cine sa vorbesc? Cate petitii si hartii sa mai fac... ca sa-mi fie platita munca depusa? Cine e de vina? Nu vreau vinovati, nu acuz pe nimeni... vreau sa fiu platita pentru ce am muncit... e un drept legal garantat prin Constitutia Romaniei. Vorbesc despre cazul meu... ca mine mai sunt multi artisti independenti, colaboratori, care nu au fost platiti... am incercat si sperat ca suntem solidari... nu-i cazul... deci: imi cer scuze, vorbesc de cazul meu...

Deci: Doamna Firea, Doamna Dancila... noi astia, amarati artisti independenti... cand vom primi plata pentru munca depusa...? De ce trebuie sa ne cersim dreptul legal de a ne primi banii pentru ce am muncit cinstit? Va rog sa ma iertati... ca am indraznit sa va intreb... imi cer scuze... dar am obosit sa astept sa fim tratati (de catre Stat sau factorii de decizie...) cu un minim respect... pentru munca noastra. Nu ma plang... imi cer un drept.

Va rog sa ma iertati ca am indraznit sa-mi cer dreptul legal.

Unica plata-rasplata primita pentru munca depusa in ultimele luni:

APLAUZELE si EMOTIA SPECTATORILOR si pentru asta

MULTUMESC FRUMOS PUBLICULUI !", a scris Oana Pellea pe Facebook.