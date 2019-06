Unul dintre cei mai iubiti actori ai teatrului de revista din Romania, actorul Alexandru Arsinel implineste la 4 iunie 2019 varsta de 80 de ani. Cu acest prilej, la 6 iunie, incepand cu ora 19.00, la Teatrul de Revista ''Constantin Tanase'' din Bucuresti are loc spectacolul aniversar ''Alexandru Arsinel 80 de ani de viata si 60 de ani de cariera''.



Intr-un interviu acordat recent pentru ziarul Click!, Alexandru Arsinel a marturisit ca isi doreste sa munceasca in continuare si ca se considera un om bun si pozitiv:

"Da, chiar cred ca sunt un om bun. Bunatatea e probabil adezivul cu care ne lipim de public. El se prinde imediat, nu poti sa-l pacalesti. Trebuie sa fii om si in viata de zi cu zi. Asta inseamna sa-l ajuti pe cel care-ti da o palma, sa nu fii invidios, sa nu-i spui unui om ca e dragut, iar cand intorci spatele sa-l injuri, ceea ce se intampla de foarte multe ori. Am trait suficient cat sa imi dau seama ca n-as fi putut sa rezist atatia ani daca n-as fi avut acea parte pozitiva in mine.

(...) De fiecare data cand imi fac analizele ma gandesc cu recunostinta dumnezeiasca la echipa de medici de la Cluj care m-a operat, n-am sa pot sa uit vreodata ca le datorez viata. (...) Daca nu ma gandesc la problemele de sanatate, e bine. Daca ma gandesc, incep sa fac tensiune. Mai merg la doctor cu unele probleme de tensiune, rinichiul vad ca functioneaza, dar cu picioarele sunt nasol. Imi place cuvantul asta extraordinar. Da, masa musculara ma supara, nu prea mai am muschi la picioare, nu ma mai tin picioarele. Iau foarte multe medicamente, in jur de 20 de pastile pe zi", a declarat actorul Alexandru Arsinel, pentru sursa citata.

Alexandru Arsinel s-a nascut in localitatea Dolhasca, judetul Suceava, potrivit teatrultanase.ro. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in 1962, avandu-i colegi de promotie pe Constantin Diplan, Camelia Zorlescu, Ion Andrei, Harry Baranga si Harry Zomenov.

A fost repartizat impreuna cu majoritatea colegilor sai la Teatrul de Stat din Targu Mures, unde a infiintat sectia romana a acestui teatru. Aici l-a interpretat pe Kuklin in spectacolul ''Oceanul'' de Al. Steiu, in regia lui Cristina Munteanu, a fost Maiorul in ''Jocul de-a vacanta'' de Mihail Sebastian, in regia lui Mihai Paxino, Fabian in ''A 12-a noapte'' de William Shakespeare, in regia lui Eugen Mercus si Titta Nane in piesa ''Galcevile din Chioggia'' de Carlo Goldoni, in regia semnata de Mihai Reicu. La Teatrul National din Bucuresti a putut fi vazut interpretand rolul lui Prisapkim in spectacolul ''Plosnita'' de V. Maiacovski.

A jucat, incepand din 1967, zeci de roluri in spectacole cu mii de reprezentatii atat la Teatrul de Revista ''Constantin Tanase'' din Bucuresti cat si la Gradina Boema: musicalul ''Groapa'' de Eugen Barbu si Radu Serban, musicalul ''Doctore sunt al dumneavoastra'', de Aurel Storin si Vasile Vasilache jr., spectacolul ''Revista cu paiate'' de Mihai Maximilian, muzica V. Veselovski, ''Deschis pentru renovare'' de Alexandru Mirodan, ''Se cauta o vedeta'' de Aurel Felea si Sandi Rudeanu, ''Vino sa ne vezi diseara'' de Petre Barbulescu, ''Nicuta . . . la Tanase'' de Nicuta Tanase si Marin Traian, ''Aventurile unei umbrele'' de Nell Cobar, ''Uite ca nu tac'' de Petre Barbulescu, ''Savoy, Savoy'' de Eugen Rotaru si Marius Teicu, ''Sonatul lunii'' de Sasa Georgescu si Puiu Calinescu, ''Un baiat de zahar... ars'' de Harry Negrin si Puiu Calinescu, ''Bimbirica'' comedie muzicala de Aurel Storin, ''Scandal la Boema'', ''Nevestele vesele din Boema'', ''Boema, slabiciunea mea'', ''Boema, bucuria mea'', ''Artistii si Boema'', ''Stela, stelele si Boema'', ''Buna seara, Boema'', ''Carre de asi'', ''Hohote in Paradis'', ''1001 de glume'' de Mihai Maximilian si V.Veselovski, ''Ah, femeile'' de Mihai Maximilian, ''Nimic despre papagali'', ''Ok, Melody'', ''Comedie pe Titanic'', ''Piei, drace!'', ''Vivat Revista!'', ''Hohote in Herastrau''. De asemenea, a avut numeroase aparitii in emisiuni de divertisment la radio, dar si la televiziune, si a facut numeroase turnee in strainatate, scrie Agerpres.

Alexandru Arsinel si Stela Popescu

Alexandru Arsinel a format impreuna cu marea actrita Stela Popescu (1935-2017), incepand din 1978, un cuplu artistic celebru atat in tara, cat si peste hotare, fiind vedetele incontestabile ale teatrului de revista. In stagiunea 2008-2009, spectacolul "Aplauze, aplauze" a marcat implinirea a 30 de ani de activitate a cuplului Stela Popescu - Alexandru Arsinel. Totodata, pentru activitatea lor, cei doi mari actori au fost rasplatiti, in 2002, cu Premiul special al UNITER pentru teatrul de revista.

Zeci de piese pentru Teatrul National Radiofonic

Actorul a inregistrat zeci de piese pentru Teatrul National Radiofonic, dintre care amintim: ''Cercul'' de Mircea Radu Iacoban, ''O noapte furtunoasa'' de I. L. Caragiale, ''Sarmanul Dionis'' de Mihai Eminescu (regia Paul Stratilat), comediile muzicale ''Frantuzitele'' de Magda Dutu si ''Un poet romantic'' de Matei Milo, ''Cine-ajunge sus la fix'' de Dumitru Solomon, ''Casatorie cu de-a sila'' de Moliere, ''Praznicul ciubotarului'' de Thomas Dekker, "Femeile care ucid barbatii" de Michal Tonecki, ''Adunarea femeilor'' de Aristofan sau ''Aventurile Baronului Münchausen'' de Gottfried August Bürger, ''Romeo si Julieta nu mor niciodata'' de D.D. Patrascanu, ''Pe urmele dosarului albastru'' de R. Negoita, regia Titel Constantinescu, ''Drumul Victoriei'' de G. Sacadat, N. Smirnov, regia Dan Puican, ''Galcevile din Chioggia'' de Carlo Goldoni, regia Mihai Raicu.

Albume muzicale

A lansat albumele muzicale ''Cantece de Craciun'', ''Evergreen'', ''Ce faci asta seara tu?'', ''Ole'', ''Parfum de romanta'', ''La multi ani viata!'', ''Momente Vesele cu Arsinel'' si ''Momente Vesele cu Stela si Arsinel'' dar si volumul autobiografic ''Alexandru Arsinel. De la Dolhasca pe Calea Victoriei'' (2012).

Alexandru Arsinel a jucat intr-o serie de filme pentru micul si marele ecran: "Ana si hotul" (1981), ''Ca-n filme'' (1983), ''Anotimpul iubirii'' (1985), ''Vara sentimentala'' (1986), ''Colierul de turcoaze'' (1986), ''In fiecare zi mi-e dor de tine'' (1988), ''Flacaul cu o singura bretea'' (1990), ''Miss Litoral'' (1990), ''A doua cadere a Constantinopolului'' (1993), ''Paradisul in direct'' (1994), ''Sexy Harem Ada-Kaleh'' (2001), ''Cuscrele'' (serial TV, 2005), ''Razboiul Sexelor'' (serial TV, 2007-2008), ''Regina'' (serial TV, 2009), ''Toata lumea din familia noastra'' (2012), ''O seara la Revista'' (serial TV, 2013), ''Fetele lu' dom' Profesor'' (serial TV, 2014), arata cinemagia.ro.

A fost actor de voce in filmul de animatie ''Uimitoarele aventuri ale muschetarilor'' (1987, scenariul si regia Victor Antonescu) alaturi de alti mari actori, precum Dem Radulescu, Anda Calugareanu, Mariana Mihut, Rodica Tapalaga, Virgil Ogasanu, Mihai Malaimare, Valeria Ogasanu, Brandusa Zaita Silvestru, dar si in productiile mai recente ''Cartea Junglei'' si ''Cartea Junglei 2'', ''Masini'' si ''Masini 2'', ''Robin Hood'' si ''Ratatouille''.

De-a lungul anilor i-au fost decernate o serie de distinctii, premii si titluri, intre care: Premiul special al UNITER pentru Teatrul de Revista (2002), Ordinul ''Meritul Cultural'' in grad de Comandor (2004), Premiul pentru spectacolele de musical, acordat la Gala Premiilor revistei ''Actualitatea Muzicala'' a UCMR (2008), Premiul de Excelenta la Gala Premiilor ''Confidential'' pentru Management si pentru intreaga cariera artistica (2009 si 2010), Medalia de Onoare a Federatiei Comunitatii Evreiesti din Romania (2010), Premiul pentru intreaga cariera la Gala de Excelenta a Zilelor cetatii Targoviste 2010, cetatean de onoare al judetului Suceava (2010), Premiul de Excelenta la Gala Superlativelor VIP (2011), Premiul Special si Diploma de Onoare oferite de Ministerul Culturii si Patrimoniului National cu ocazia aniversarii a 50 de ani de cariera (2012), Premiul Special ''Ambasadorul Teatrului Romanesc'' la Gala Premiilor VIP pentru management de succes si pentru activitatea desfasurata la Teatrul de Revista ''Constantin Tanase'' (2013), titlul de Cetatean de Onoare al Municipiul Bucuresti ''in semn de respect pentru contributia adusa in dezvoltarea si promovarea teatrului romanesc, pentru intreaga activitate in slujba Teatrului de Revista bucurestean'' (ianuarie 2018).

Alexandru Arsinel a primit o stea pe Aleea Celebritatilor

La 30 mai 2015, actorul Alexandru Arsinel a primit o stea pe Aleea Celebritatilor, in semn de pretuire pentru intreaga activitate in domeniul teatrului si filmului. In martie 2019, a fost premiat, alaturi de zeci de nume mari ale cinematografiei autohtone, cu Diploma Centenar ''100 de ani de la Marea Unire - 100 de ani de film de centenar'' la gala Uniunii Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania. De asemenea, la 23 mai 2019 a primit din partea Prefecturii Suceava o diploma de excelenta "in semn de consideratie pentru cariera artistica de exceptie daruita scenei romanesti si intelegerii intre oameni".

Actorul Alexandru Arsinel a fost director al Teatrului de revista ''Constantin Tanase'' din Bucuresti intre 1998-2018. In prezent este director adjunct al teatrului. De asemenea, actorul joaca in mai multe reprezentantii din actuala stagiune a teatrului, intre care: ''Hai, zambeste!'', ''Piei, Drace!'', ''Aer bun! De Savoy!'', ''Euro Savoy'', ''Hai, hai Romania!''.