Cantaretul columbian Maluma si-a inchis contul de Instagram, urmarit de 42,4 milioane de utilizatori, dupa ce a fost criticat in mod eronat ca maltrateaza animale.



Cantaretul in varsta de 25 de ani, care se afla in prezent in turneu in Mexic, pentru a-si promova cel de-al patrulea album, "11:11", a publicat pe contul sau de Instagram un videoclip in care apare tinand un pui de leu.

La scurt timp, imaginile au starnit un val de critici in randul urmaritorilor lui, care au crezut ca animalul este noua lui mascota si l-au atacat pentru ca l-a scos din habitatul lui natural, scrie El Pais, citat de News.ro.

Maluma a explicat ca leul - botezat Mala Mía - nu era al lui, ci tocmai fusese salvat de o fundatie din Mexic si i-a numit prosti si ignoranti pe criticii lui.

"Ma uitam la comentariile de la cea mai recenta postare a mea cu leul. Nu stiu, nu inteleg de ce exista oameni atat de prosti care cred ca este mascota mea. Nu inteleg ca acest animal este aici pentru ca a fost salvat? Nu inteleg ca ar fi fost mort daca nu il salvau?”, a spus el intr-o inregistrare video publicata pe Stories al Instagram. „Nu voi sprijini vreodata traficul de animale. Cum puteti crede ca as avea un leu drept animal de companie? Nu mai faceti supozitii. Nu mai spuneti atatea prostii, daca nu stiti, ignorantilor", a concluzionat el.

La cateva ore de la publicarea acestei explicatii, Maluma a decis sa abandoneze reteaua de socializare.