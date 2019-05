Emilia Clarke a vizionat inregistrari cu Hitler pentru a-si pregati discursul pe care l-a pronuntat in ultimul episod din serialul ''Game of Thrones'', potrivit ziarului spaniol El Pais.



Intr-un interviu acordat revistei Variety, actrita care a interpretat-o pe Daenerys Targaryen, ''Mama dragonilor'', a povestit cum a pregatit una dintre scenele esentiale din episodul final, cea in care se adreseaza trupelor sale.

"De-a lungul serialului am fost nevoita sa invat limbi inventate si am pronuntat multe discursuri, dar fata de acesta simteam multa presiune", a marturisit actrita. "Era un discurs diferit, am stat treaza de multe ori pana noaptea tarziu incercand sa-l invat. L-am pronuntat in bucatarie, in fata frigiderului, sau de la fereastra, in fata intregului oras Belfast. In fine, geamul era inchis pentru ca nu voiam ca lumea sa creada ca am inceput sa latru", a spus actrita cu ironie.

Emilia Clarke a recunoscut ca simtea o presiune atat de mare incat a crezut nu va putea filma niciodata scena si ca va strica unul dintre momentele cruciale ale finalului. In aceasta secventa, trupele se aliniaza pentru a asculta discursul lui Daenerys, insa in momentul filmarii, Emilia s-a adresat unui mare panou verde. "Nu era nimeni in fata mea, doar camera de filmare si un perete verde. Ma simteam dezorientata si ma temeam ca ma voi face de ras", a spus ea.

Insa lunile de pregatire au dat pana la urma rezultat

"Am vazut multe inregistrari filmate cu dictatori si lideri puternici, care vorbeau intr-o limba diferita si care puteau fi totusi intelesi fara sa stii o boaba din limba lor. Este posibil! Poti intelege absolut totul din ceea ce vrea sa transmita Hitler, chiar daca vorbeste intr-o limba straina", a subliniat actrita. "Iar atunci mi-am spus: daca eu cred fiecare cuvant pe care vreau sa-l transmit, atunci si publicul va crede fara sa mai fie nevoit sa citeasca subtitrarea", a precizat ea.

Actrita s-a pronuntat si asupra semnificatiei serialului care a atins o asemenea popularitate pe HBO: "Cred ca a fost vorba mereu de putere, despre ceea ce este puterea si despre cum afecteaza universal oamenii. Si, mai ales, despre cum fiecare individ a vrut sa gestioneze acest lucru in propriul avantaj", a spus Emilia Clarke.

In opinia actritei, episodul final a lasat sa planeze o intrebare: cum putem trai impreuna intr-o lume guvernata de politici individuale. "Noi nu o putem contesta. Nu exista raspunsuri. Nu o putem face decat in timp", a subliniat actrita la despartirea sa de acest serial in care a jucat timp de opt ani, incheie El Pais.