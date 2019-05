Sportivul Marius Craciun a castigat in fata luptatorului K1 Catalin Morosanu titlul de Fermierului anului 2019 si marele premiu in valoare de 50.000 de euro.



"Victoria in fata lui Morosanu a fost uimitoare. Am simtit ca a fost un duel barbatesc si amandoi am luptat pana la ultima suflare pentru a castiga. Sunt onorat ca am avut parte de acest duel contra unui mare luptator.

Cu o parte din marele premiu voi plati ratele familiei, iar cu cealalta voi acoperi o parte din creditul ipotecare pe care-l am pentru apartament", a declarat el, citat de adevarul.ro.

Intr-un interviu acordat Pro TV, el a mentionat ca emisiunea "Ferma" a fost "o lectie de viata" pentru el: "Am invatat foarte multe lucruri si ma bucur ca am avut ocazia sa cunosc oameni noi. Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut de la inceput pana la sfarsit, indiferent ca eram cunoscut sau nu. Le multumesc ca au avut incredere in mine si m-au vazut un potential castigator si pentru energia pe care mi-au transmis-o".

