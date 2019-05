Actrita Scarlett Johansson si Colin Jost, prezentator de televiziune, s-au logodit dupa doi ani de relatie, scrie The Hollywood Reporter.



Agentul lui Scarlett Johansson a confirmat informatia, duminica, mentionand ca nu a fost stabilita o data pentru nunta, scrie News.ro.

Actrita, in varsta de 34 de ani, a mai fost casatorita cu actorul Ryan Reynolds si cu jurnalistul Romain Dauriac, cu care are o fiica, Rose, nascuta in 2014.

In schimb, pentru Jost, in varsta de 36 de ani, prezentatorul rubricii "Weekend Update" din cadrul "Saturday Night Live", aceasta va fi prima casatorie.

Cuplul a aparut recent pe covorul rosu al premierei "Avengers: Endgame", in care Johansson joaca rolul Black Widow.