Actorul francez Alain Delon, un monstru sacru al cinematografiei, a fost deosebit de emotionat duminica in momentul in care a primit un trofeu Palme d'Or onorific pentru intreaga cariera la Festivalul de la Cannes, in pofida protestelor unor asociatii feministe, si a multumit publicului prezent la eveniment, informeaza AFP.



"De multa vreme nu am mai plans atat de mult", a marturisit starul de 83 de ani, cu chipul inrosit de emotie, atunci cand a primit acea recompensa din mainile fiicei sale, Anouchka, in ropotele de aplauze ale spectatorilor. Intr-o sala arhiplina si in prezenta ministrului francez al Culturii, Franck Riester, a presedintelui Festivalului de la Cannes, Pierre Lescure, si a delegatului general Thierry Fremaux, spectatorii au fost invitati sa poarte insigne pe care era imprimat cuvantul "star", ce reaminteau de insigna purtata de Alain Delon la Cannes in 2007. "Aceasta seara seamana putin cu un omagiu postum, realizat insa in timpul vietii mele. Voi pleca, dar nu voi pleca fara sa va multumesc", a declarat Alain Delon. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. "Daca sunt un star, si pentru asta vreau sa va multumesc, atunci publicului trebuie sa-i multumesc si nimanui altcuiva", a adaugat actorul, evocandu-le in acelasi timp pe cele doua femei din viata lui, actritele Mireille Darc si Romy Schneider. In trecut, legenda cinematografiei franceze a anilor 1960 si 1970 a pasit de mai multe ori pe covorul rosu de la Cannes, inclusiv pe muzica filmului "Clanul Sicilienilor", regizat de Henri Verneuil. Purtand la reverul hainei o insigna cu o reproducere a copertei revistei Paris Match in care se anunta nasterea fiicei sale, starul francez a salutat indelung publicul si a semnat mai multe autografe, scrie Agerpres. Petitie Aceasta zi de omagii a inceput inca de dimineata printr-un masterclass, pe durata caruia starul francez a evocat timp de aproape o ora si jumatate amintirile sale legate de universul cinematografic. A profitat de ocazie pentru a le omagia pe femeile care i-au permis sa devina actor: "Femeile sunt acelea care m-au iubit, care m-au ajutat sa fac aceasta meserie, care au dorit ca eu sa o fac si care s-au batut pentru ca eu sa o fac", a declarat artistul francez, care a filmat alaturi de regizori celebri, precum Visconti, Melville si Antonioni. Acest trofeu Palme d'Or onorific a fost insa precedat de o polemica, declansata chiar inainte de debutul festivalului. Mai multe asociatii feministe i-au reprosat actorului ca este "rasist, homofob si misogin", potrivit asociatiei americane Women and Hollywood, care isi sprijina afirmatia pe mai multe remarci rostite in trecut de starul francez. O petitie, care a adunat deja peste 25.000 de semnaturi, a cerut organizatorilor de la Cannes "sa nu il premieze" pe Alain Delon. "Nimeni nu este obligat sa fie de acord cu mine. Insa exista un lucru pe lumea aceasta de care sunt sigur, de care sunt mandru, iar acel lucru este cariera mea", a declarat Alain Delon in momentul in care a primit trofeul. "Acest Palme d'Or mi-a fost oferit pentru cariera mea si pentru nimic altceva si de aceea ma simt atat de mandru". In saptamanalul Le Journal du Dimanche, Alain Delon a incercat sa raspunda criticilor sai, reprosandu-le inclusiv faptul ca "au inventat declaratii". "Lui Alain Delon nu ii este frica sa nu placa, sa se insele, nu ii este frica sa fie singur", a subliniat duminica seara Thierry Fremaux, adaugand ca organizatorii si Festivalul de la Cannes vor fi "intotdeauna alaturi de artisti". Relatii tensionate Desi a acceptat sa primeasca un Palme d'Or onorific, Alain Delon a intretinut intotdeauna relatii tensionate cu Festivalul de la Cannes. Actorul a venit cel mai recent pe Croazeta in 2013 pentru a asista la proiectia unei versiuni restaurate a filmului "Plein Soleil", de Rene Clement, dupa ce in 2010 a prezentat o versiune restaurata a filmului "Ghepardul". Insa, inainte de acele doua prezente, starul francez a ignorat timp de peste 10 ani festivalul, vexat de faptul ca nu a fost invitat la manifestarile organizate cu ocazia celei de-a 50-a aniversari a evenimentului, in 1997. Alain Delon a fost prezent in competitia de la Cannes pentru prima data in 1961 cu filmul "Quelle joie de vivre", de Rene Clement, apoi cu "L'Eclipse", de Michelangelo Antonioni in 1962 - recompensat cu Premiul Juriului - si cu "Ghepardul", de Luchino Visconti - castigatorul trofeului Palme d'Or din 1963. Insa in 1976, filmul sau "Monsieur Klein", de Joseph Losey, a fost primit cu raceala, provocandu-i o prima dezamagire starului francez.

