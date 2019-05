Keanu Reeves a dezvaluit vineri ca a fost indragostit de colega sa din filmul "Speed", Sandra Bullock, relateaza sambata UPI.





Actorul in varsta de 54 de ani a avut numai cuvinte la lauda la adresa Sandrei Bullock in cadrul emisiunii "The Ellen DeGeneres Show", dupa ce actrita a dezvaluit in decembrie, in aceeasi emisiune, ca a fost atrasa de Reeves in timpul filmarilor la "Speed". Keanu Reeves a declarat ca nu a stiut de sentimentele pe care Sandra Bullock le-a avut pentru el in timpul filmarilor pentru pelicula de mare succes din 1994. Reeves a afirmat ca si el a fost atras de Bullock, scrie Agerpres.

"Evident, Sandra nu stia ca aveam o pasiune pentru ea. (...) Este o persoana si o actrita minunata", a spus Reeves.

Bullock si-a dezvaluit pasiunea pentru Reeves in timpul emisiunii moderate de Ellen DeGeneres din 20 decembrie.

"Ma gandesc la cat de dulce era Keanu Reeves si cat de frumos era", a spus actrita.