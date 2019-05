Fanii ''Game Of Thrones'' au initiat o petitie prin care solicita ca al optulea sezon al seriei TV sa fie refacut, relateaza joi Press Association.



In petitia creata pe Change.org fanii sustin ca drama epico-fantastica ''merita un sezon final care are sens''.

Pana joi dimineata, peste 247.000 de persoane au semnat aceasta petitie, scrie Agerpres.

''David Benioff si D.B. Weiss s-au dovedit a fi scenaristi teribil de incompetenti in lipsa materialului sursa'', se arata in mesajul care insoteste petitia.

''Aceasta serie merita un sezon final care are sens'', se arata in apelul adresat postului HBO.

Petitia vine la scurt timp dupa difuzarea penultimului episod al seriei TV, care a fost intens criticat de fani.

Scriitorul american George R. R. Martin, autorul romanelor pe baza carora este realizat serialul "Game of Thrones", nu a finalizat inca ultimele doua carti din seria literara "A Song of Ice and Fire".

Serialul "Game of Thrones" se va incheia pe 19 mai, odata cu difuzarea de catre HBO a celui de-al saselea episod din cel de-al optulea sezon al acestei productii de televiziune.