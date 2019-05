Lady Gaga s-a alaturat listei celebritatilor care condamna noua lege privind avortul adoptata de Senatul statului american Alabama, considerata cea mai severa lege anti-avort din SUA, relateaza joi Press Association.



In pofida opozitiei ferme a organizatiilor pentru apararea drepturilor femeilor, Senatul statului Alabama a adoptat proiectul de lege inainte ca acesta sa fie semnat, in vederea promulgarii, de guvernatoarea republicana Kay Ivey, cunoscuta in general ca o oponenta ferma a avorturilor, scrie Agerpres.

Legea, care urmeaza sa intre in vigoare la sase luni de la promulgare, nu prevede exceptii in caz de viol sau incest, ci doar in situatia in care viata mamei este pusa in pericol sau este depistata o "anomalie letala" a fatului.

In orice alta situatie, medicii care practica avorturi vor fi pasibili de pedepse cu inchisoarea intre 10 si 99 de ani.

Legea din Alabama a declansat o reactie acerba si imediata din partea oponentilor, cantareata si actrita Lady Gaga numind-o o "batjocura".

"Este revoltator sa interzici avortul in Alabama si cu atat mai mult este odios in conditiile in care le exclude pe cele care au fost violate sau sunt victime ale incestului, consensual sau nu", a scris cantareata pe Twitter.

"Deci exista o pedeapsa mai mare pentru medicii care efectueaza aceste operatii decat pentru violatori? Aceasta este o batjocura si ma rog pentru toate aceste femei si fete care sufera din cauza acestui sistem", a mai scris ea.

La randul sau, starul din serialul "Friends", actrita Courteney Cox, nascuta in capitala statului Alabama, s-a declarat "ingrozita" de aceasta lege.

"Iubesc Alabama si sunt mandra sa o numesc casa mea. Insa astazi sunt ingrozita si speriata. Nu putem regresa!", a mai spus Courteney Cox care le-a cerut fanilor sa doneze pentru o organizatie de caritate pro-avort.

Si actrita Reese Witherspoon, castigatoare a premiului Oscar, a condamnat legi similiare adoptate in alte state americane.

"Sunt mai mult decat mahnita din cauza adoptarii noilor legi anti-avort in Alabama, Kentucky, Mississippi, Georgia si Ohio. Este neconstitutional si abuziv. Nu putem tolera acest atac impotriva drepturilor fundamentale ale femeilor", a scris actrita pe Twitter.