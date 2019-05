Filmarile pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza "James Bond" au fost suspendate in urma unui accident suferit de protagonistul acestei pelicule, actorul britanic Daniel Craig, informeaza marti site-ul revistei Variety.





Potrivit tabloidului The Sun, actorul a cazut in timp ce alerga in mare viteza pe platoul de filmare din Jamaica, saptamana trecuta, si ar fi fost transportat apoi la o clinica din Statele Unite pentru a face un set de radiografii. In urma acestui incident, filmarile de la "Bond 25" au fost suspendate.

Acelasi cotidian citeaza o sursa care a tinut sa isi protejeze identitatea, potrivit careia Daniel Craig filma una dintre ultimele sale scene programate in Jamaica. "Sprinta in timpul filmarii, dar a alunecat si a cazut destul de ciudat. Avea dureri mari si se plangea de una dintre glezne", a declarat sursa.

Desi nu este cunoscuta deocamdata perioada de timp pentru care productia acestui film va fi amanata, The Sun afirma ca filmarile programate la Pinewood Studios, legendarul studio cinematografic din Londra, ce ar fi trebuit sa inceapa in acest weekend, au fost anulate, scrie Agerpres.

In august 2017, o accidentare a actorului Tom Cruise a dus la stoparea pentru aproape doua luni a productiei de la "Mission: Impossible - Fallout". Data de lansare a peliculei a ramas neafectata, in pofida accidentarii suferite de Tom Cruise, care si-a fracturat o glezna in timpul realizarii unei cascadorii.

Nu este pentru prima data cand Daniel Craig, care isi executa singur multe dintre cascadoriile sale, se accidenteaza pe platoul unui film din seria "James Bond". El a ramas fara doi dinti in urma unei scene din filmul ce a marcat debutul sau in aceasta franciza, "Casino Royale", si-a taiat varful unui deget si a suferit o ruptura musculara la nivelul umarului in timp ce filma pentru "Quantum of Solace" si si-a accidentat unul dintre genunchi intr-o scena de lupta din filmul "Spectre".

O potentiala amanare a filmarilor reprezinta inca o deceptie pentru proiectul "Bond 25", care, dupa un foarte dificil proces de scriere a scenariului, s-a confruntat si cu plecarea regizorului original, Danny Boyle, in urma unor diferente creative pe care cineastul le-a avut cu producatorii Barbara Broccoli si Michael G. Wilson. Ca urmare, debutul productiei a fost amanat, la fel ca data de lansare, ce era prevazuta initial pentru octombrie 2019. In prezent, lansarea acestei pelicule este programata pentru 8 aprilie 2020.

Actorii din distributia acestui film au fost anuntati in aprilie, cand pelicula a intrat in mod oficial in etapa de productie. Rami Malek, actor premiat cu Oscar, a fost confirmat in rolul personajului negativ. Actori din filmele precedente ale francizei, precum Lea Seydoux, Jeffrey Wright, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Naomie Harris si Ralph Fiennes, isi vor relua rolurile originale si vor fi prezenti la randul lor in noua pelicula. Filmul va include si cateva nume noi pe afis - Anna De Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Billy Magnussen si Dali Benssalah.

"Bond 25" va fi turnat in Marea Britanie, Italia, Jamaica si Norvegia.

Cary Joji Fukunaga va regiza acest lungmetraj pe baza unui scenariu scris de Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns si Phoebe Waller-Bridge. Titlul oficial al productiei nu a fost deocamdata dezvaluit.