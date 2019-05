Actorul Viggo Mortensen a criticat virulent partidul spaniol de extrema dreapta Vox pentru includerea intr-un mesaj cu caracter politic, publicat pe Twitter, a personajului Aragorn, pe care starul americano-danez l-a interpretat in filmele ce alcatuiesc trilogia "The Lord of the Rings" ("Stapanul inelelor"), informeaza Reuters marti.





In ziua recentelor alegeri organizate in Spania, Vox a publicat pe Twitter o imagine cu Aragorn, ce purta drapelul Spaniei si avea imprimata pe spate emblema acestui partid extremist, in timp ce se napustea spre o armata de dusmani care luptau sub stindarde ce reproduc siglele oficiale ale partidelor de stanga, asociatiilor feministe, organizatiilor LGBT, companiilor mass-media liberale si gruparilor separatiste spaniole.

"Sa inceapa lupta! #Pentru Spania", se afirma in mesajul care insoteste acea imagine controversata.

"Trebuie sa fii destul de ignorant ca sa crezi ca folosirea acestui personaj... pentru a promova campania unui partid extremist si xenofob precum Vox ar fi o idee buna", a reactionat Viggo Mortensen intr-o scrisoare deschisa publicata marti in cotidianul El Pais.

"As rade de stupiditatea lor, insa Vox a castigat 24 de locuri in Congresul Deputatilor; Nu este o gluma", a declarat din resedinta sa din Los Angeles starul americano-danez, care vorbeste fluent limba spaniola si detine o locuinta la Madrid.

In urma alegerilor generale de pe 28 aprilie, Vox a devenit primul partid de extrema dreapta care si-a asigurat o prezenta semnificativa in Parlamentul spaniol dupa era dictatorului Francisco Franco, decedat in 1975, scrie Agerpres.

Warner Bros Spain, compania care detine drepturile de distributie a francizei "Stapanul inelelor", a reactionat la randul sau, declarand ca nu a autorizat utilizarea acelui personaj - asupra caruia detine drepturi de proprietate intelectuala - in nicio campanie politica.

Mortensen sustine ca mesajul transmis de Vox e absurd

Viggo Mortensen afirma ca mesajul transmis de Vox este absurd, deoarece in cartile ce au stat la baza realizarii celebrei francize cinematografice, Aragorn este "un om de stat poliglot, care promoveaza cunoasterea si includerea diferitelor rase, obiceiuri si limbi din Pamantul de Mijloc" si nu ar trebui sa fie asociat cu extrema dreapta.

Romanul "The Lord of the Rings", publicat de scriitorul britanic J. R. R. Tolkien, prezinta povestea de dimensiuni epice a bataliei dintre bine si rau intr-un univers fictiv, populat de elfi, pitici, orci si oameni.

Filmele din trilogiile "The Lords of the Rings" si "The Hobbit" au obtinut impreuna incasari de aproximativ 5,8 miliarde de dolari in box-office-ul mondial.