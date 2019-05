George Clooney si-a exprimat speranta ca ducesa de Sussex va avea parte de un tratament ''mai bland'' dupa ce a devenit mama, relateaza miercuri Press Association.



Actorul american in varsta de 58 de ani a declarat anterior ca, in opinia sa, Meghan Markle este ''vanata si denigrata'' si a comparat modul in care aceasta este tratata de mass-media cu hartuirea Dianei, printesa de Wales.

Prezent la premiera mini-serialului de televiziune ''Catch-22'', Clooney a declarat pentru Associated Press ca atentia pe care mass-media o acorda cuplului Meghan-Harry ''se va intensifica'' dupa ce acestia au devenit parinti.

''Nu este vorba, insa, despre faptul ca esti urmarit de mass-media pentru ca acest lucru face parte, intr-o oarecare masura, din ceea ce trebuie sa faci. Este vorba despre celelalte aspecte - a merge si a lua interviuri parintilor oamenilor, lucruri de genul acesta. Incepe sa se ajunga intr-o zona cu adevarat intunecata", a spus actorul care a negat ca va fi nasul copilului cuplului princiar.

"Doar ca presa s-a napustit asupra lor. Cred ca oamenii ar trebui sa fie putin mai blanzi. Ea este o femeie tanara care tocmai a nascut un copil", a adaugat George Clooney.

Actorul a declarat, la inceputul acestui an, ca mass-media o hartuieste pe Meghan Markle la fel cum a facut cu printesa Diana, care si-a pierdut viata intr-un accident de masina la Paris in timp ce era urmarita de paparazzi. "Pur si simplu o urmaresc pe Meghan Markle peste tot, este vanata si denigrata. Este vanata si hartuita la fel ca printesa Diana, istoria se repeta", a spus Clooney pentru revista australiana WHO.

George Clooney si sotia lui, Amal, au participat la nunta lui Meghan Markle cu printul Harry, fiul printesei Diana, anul trecut, cand actrita americana a devenit cel mai nou membru al familiei regale britanice.

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, in varsta de 37 de ani, a nascut luni primul ei copil, intr-o clinica privata din centrul Londrei, scrie Agerpres.