Actorul de origine britanica Peter Mayhew, care a interpretat rolul Chewbacca in filmele "Star Wars", a murit la varsta de 74 de ani, scrie BBC.



Peter Mayhew a murit pe 30 aprilie in casa lui din Texas, potrivit unui comunicat transmis de familie. Nu a fost precizata cauza mortii.

Nascut la Londra in mai 1944, Peter Mayhew avea o inaltime de 2,21 metri (fara a suferi de gigantism), gratie careia a obtinut primul sau rol, in 1976, in filmul Sinbad si ochiul tigrului, in care a interpretat un minotaur, scrie Digi24.

Anul urmator a fost ales de George Lucas pentru a-l interpreta pe Chewbacca in primul episod din Razboiul Stelelor. A continuat sa apara in urmatoarele patru episoade, pana in 2015 inclusiv, in Trezirea Fortei, fiind inlocuit ulterior din motive de sanatate. A ramas insa apropiat de echipa de filmare, oferind consultanta asupra interpretarii personajului Chewbacca succesorului sau, baschetbalistul finlandez Joonas Suotamo (2,09 m).

"Familia Star Wars a insemnat pentru el mult mai mult decat un rol in film. Relatiile au crescut in prietenii si familie pe care avea sa o iubeasca decenii", s-a mai aratat in comunicat.

In acelasi text, s-a mai spus ca Mayhem era implicat in actiuni caritabile, avea propria fundatie, care sustine familiile din Venezuela.

O ceremonie va fi organizata in onoarea lui pe 29 iunie, iar o alta, pentru fani, in luna decembrie.

El a fost casatorit si a avut trei copii.