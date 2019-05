Potrivit primelor date oferite de expertii care s-au ocupat de masina pe care o conducea Razvan Ciobanu in momentul accidentului din Constanta, bolidul avea o vitez─â de 126 de kilometri la ora în momentul impactului.





Surse judiciare au declarat, joi, pentru Mediafax, ca expertiza preliminara arata ca, in momentul in care s-au deschis airbag-urile, masina condusa de creatorul de moda Razvan Ciobanu circula cu o viteza de 126 de kilometri pe ora. Acest lucru inseamna ca este posibil ca inainte de impact soferul sa fi condus cu o viteza mai mare.

In istoricul inregistrat de computerul de bord se vede ca masina a circulat si cu 250 de kilometri pe ora. Anchetatorii iau in calcul ca aceasta sa fi fost, totusi, viteza cu care s-a circulat pe autostrada si exclud, momentan, ca aceasta ar fi fost viteza din momentele anterioare accidentului.

Proprietarul masinii si Razvan Botezatu au mers impreuna la festivalul Sunwaves

Proprietarul masinii in care a murit Razvan Botezatu le-a spus politistilor ca i-a imprumutat masina acestuia deoarece stia ca nu consuma alcool. El a afirmat, la audieri, ca designerul a condus masina pe autostrada, din Bucuresti pana in Mamaia, unde au ajuns in noaptea de Inviere, respectiv sambata spre duminica, scrie Mediafax.

El a motivat ca i-a dat cheile lui Razvan Ciobanu sa ii conduca masina pentru ca stia ca designerul nu consuma alcool. Cei doi au mers la festivalul de muzica electronica Sunwaves, unde au stat cateva ore, dupa miezul noptii, apoi creatorul de moda a plecat cu masina. Proprietarul masinii afirma ca el a plecat sa se culce si nu stie ce s-a intamplat cu Razvan Ciobanu, spunandu-le anchetatorilor ca stia ca designerul nu avea cazare rezervata in Mamaia, informeaza Mediafax, citat de Hotnews.

Cand s-a trezit, proprietarul masinii l-a sunat pe Razvan Ciobanu sa se intalneasca la masa si sa ii restituie cheile. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca Razvan Ciobanu i-a raspuns la telefon, duminica, si i-a confirmat ca se vor intalni, insa acest lucru nu s-a mai intamplat si creatorul de moda nu a mai fost de gasit, proprietarul masinii afland ce s-a intamplat luni dimineata, dupa accident.

Razvan Ciobanu a fost inmormantat joi

Creatorul de moda Razvan Ciobanu a fost inmormantat, joi, in cimitirul Progresul 1 din Capitala, langa bunicul si strabunicul sau din partea tatalui.

Razvan Ciobanu a murit in urma unui accident de masina care a avut loc in a doua zi de Paste, in judetul Constanta. El avea 43 de ani.

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta spun ca moartea lui Razvan Ciobanu a fost una violenta, el suferind o ruptura de aorta cu hemoragie interna, ruptura pulmonara, hepatica si de coloana toracala, scrie news.ro. In urma accidentului, Ciobanu a fost proiectat in afara autovehiculului, cu fata in jos, pozitia sa fiind schimbata de catre medicii SMURD pentru aplicarea procedurilor specifice. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, in urma investigatiilor anchetatorii au stabilit ca autovehiculul condus de Razvan Ciobanu a parasit partea carosabila in zona localitatii Sacele, a rulat aproximativ 850 de metri si apoi s-a rasturnat din cauza denivelarilor. El era singur in autovehicul si nu purta centura de siguranta.