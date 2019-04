Departe de vremea cand Johnny Depp jura revistei Rolling Stone ca va ramane singur pentru a nu mai trece prin suferinta pricinuita de casatoria cu Amber Heard, care continua sa-l acuze de abuzuri fizice, actorul pare sa fi intors pagina, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia



Desi in ultimul timp el a fost vazut insotit de o tanara ce pare sa fie noua lui iubita, abia recent s-a aflat identitatea misterioasei fete.

Este vorba de Polina Glen, o tanara dansatoare si coregrafa originara din Sankt Petersburg, Rusia. Tanara lucreaza la prestigioasa academie Kreativmndz dance din Los Angeles, oras in care locuieste Johnny Depp.

Potrivit ziarului The Daily Mail, Glen ar putea deveni noua "doamnaa Depp" in urmatoarele luni. "Polina a spus ca se vor casatori si ca el vrea sa mearga in Rusia pentru a-i cunoaste parintii", a declarat o sursa ziarului britanic.

Se pare ca Johnny Depp a cunoscut-o pe Polina, dupa divortul sau la sfarsitul anului 2018, cand actorul se afla in turneu cu trupa sa, The Hollywood Vampires. Cei doi au fost vazuti in ipostaze tandre dupa concertul sustinut in Serbia, scrie Agerpres.

Johnny Depp’s Rumored Girlfriend, Polina Glen, Hides From Paparazzi In Russia Amid News Of Romance https://t.co/E8vXzH2OlR — China Furucawa (@ChinaFurukawa1) April 29, 2019

Potrivit unei surse apropiate ziarului britanic, cea care i-ar putea deveni sotie peste cateva luni a asigurat ca nu stia ca Johnny Depp este actor inainte de a-l intalni.

"Fetele din Rusia nu-l stiu ca actor. Habar nu au cine sunt actorii, iar acestia sunt cu totul altfel cand ii cunosti in persoana", a precizat sursa.