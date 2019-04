Irina Schrotter a transmis un mesaj emotionant dupa ce creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce masina pe care o conducea a lovit mai multi copaci.



"Razvan...un suflet minunat, un prieten pe care , cu siguranta, cu totii l-am inteles prea putin desi el ne-a dat atat de mult de fiecare data cand aveam nevoie...

Nu am fotografii (la indemana) cu el, am doar amintiri... multe amintiri si ingrozitor de multe regrete...

Cu siguranta puteam face cu totii mai mult daca am fi fost mai atenti la detalii...

As fi vrut sa tin in mine tristetea si nedumerirea lasata de brusca lui disparitie dar, vazand ca unii dintre noi nu au nici macar bunul simt al cinstirii memoriei cuiva plecat definitiv dintre noi, indraznesc sa le amintesc 'traditionalistilor' ca Razvan a plecat in Saptamana Luminata... adica, in conformitate cu religia ortodoxa, va ajunge direct in Rai, acolo unde noi, cei care l-am cunoscut, stim ca merita cu prisosinta sa se odihneasca!

De aceea, te rugam Doamne sa il ierti si sa ii alegi un loc de odihna luminat, linistit, cu soare si flori! Drum lin, draga Razvan!", a scris Irina Schrotter pe Facebook.